英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）甫於2022年迎來繼承王位70周年的「白金禧年大慶」（Platinum Jubilee），是英國歷史上在位最長的君主，並於9月6日露面任命其在任的第16任首相特拉斯（Liz Truss），兩日後卻突傳病逝，即便外界心中有數，但仍對其驟逝感到意外。女王的逝去也標誌著近代英國一個世代的結束，王儲查爾斯王子也終將繼承王位，正式開啟查爾斯三世（Charles III）的時代。

英國女王維持政治中立，不干政是英國君主立憲的傳統，但在英國政治上仍有著一定的地位。英國女王也定期與首相會面討論各種事務，首相也會說明相關國事的進展，對首相而言，此舉或許也有助於釋放其所面臨的壓力。對於英國國民而言，女王的角色就是在國家面臨動盪時帶來穩定，立場分裂時呼籲團結。或許因她將畢生都投入王室職責，也使得外界預期後繼者都無法超越其所立下的典範。

英國女王伊麗莎白二世的逝去，對於英國政府運作及對外政策影響不大，但可能對英國政治及過往殖民地政治產生一定的影響。過往查爾斯王子有介入公共和政治事務而受批評的前例，如根據2015年英國高等法院判決所公開查爾斯王子撰寫於2004年9月至2005年4月間的私函，當時他發給7個政府部門，不僅關切且主動介入指導相關官員採取行動，範疇涉及建築、學童餐飲、漁業，甚至草藥療法。即便當時首相布萊爾（Tony Blair）回信表示，查爾斯王子的意見具「建設性」，但仍使外界擔憂有違王室應遵守的政治中立原則。日前英國政府擬將尋求庇護者送往盧安達，根據媒體報導，查爾斯王子也多次私下表達失望之意，而使英國內閣官員批評，若他繼任後持續干預政府事務，將使英國陷入憲政危機。

加勒比海島國巴貝多（Barbados）於2021年11月30日正式宣布取消英國女王伊麗莎白二世的象徵國家元首地位，改制為「巴貝多共和國」，雖然仍以非王國成員身分參與「大英國協」（Commonwealth of Nations）。然而隨著女王伊麗莎白二世的逝世，可能讓這樣的趨勢持續發酵。

目前大英國協有56個成員國，2021年國內生產毛額總和達13.1兆美元，對於脫歐及後疫情時代，面對當前俄烏戰爭所衍生的經濟衝擊，大英國協對英國而言仍是重要的資產，因此未來大英國協國家與英國關係的發展也值得外界關注。

俄烏戰爭使英國國內能源價格飆漲，通貨膨脹也邁向40年新高，英國國內經濟面臨衰退，即便新任首相上任兩天隨即宣布限制國內能源價格，但在新政府相關政策效果尚未明朗之際，面對女王伊麗莎白二世的驟逝，對英國國民所帶來的心理衝擊更是巨大。

在動盪不安的時代，如同美國羅斯福總統當年面對經濟大蕭條透過「爐邊談話」穩定人心，伊麗莎白二世女王年末的耶誕爐邊演說也是如此。雖然此景不再，但卻是英國首相特拉斯塑造其政治領導力的最佳時刻。對於英女王驟逝引發的國內信心危機，人民對新首相的信任度將是重要關鍵。

（作者為台灣歐洲聯盟中心執行長）