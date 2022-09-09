由美國跨黨派議員提出的《台灣政策法案》即將在參議院外委會審議，法案觸及把台灣列為「主要非北約盟友」、提議正名「台灣駐美代表處」、升格AIT處長為「大使級」等敏感內容，引來美國總統國安顧問蘇利文的高度關切。蘇利文的擔憂是對的，《台灣政策法案》可謂項莊舞劍，意在沛公。

美方高層在裴洛西訪台前夕的糾纏，揭開了美國在中國問題上府會微妙關係的冰山一角。拼湊各方公開訊息，清晰勾勒出拜登在其中的尷尬處境：裴洛西執意訪台，並獲國會朝野黨派高度支持；拜登及其幕僚深知此行後果，但礙於憲政分際，只能側面放話「勸說」而不能橫柴入灶；不料裴洛西「魔高一尺」，稱只有拜登叫停才會取消訪台，等於把壓力和責任推得一乾二淨，最終導致了8月台海的劇烈動盪。

很顯然，美國國會在中國問題上只想暴衝、不管風險，只要眼球效應、不管收尾圓場，只求短期刺激選情、不管長期戰略穩定，這是美國選舉政治的本質決定的，台灣亦然。因此，如果「上綱上線」地解讀裴洛西訪台爭議，其實無異於一場圍繞美國外交權的「憲政危機」。而今，《台灣政策法案》再次把美國府會的矛盾推向憲政危機的邊緣，這也是蘇利文開腔表達異議的原因。如果國會硬要過，拜登政府終究擋不住，最多以技術手段拖延。

蘇利文關切《台灣政策法案》的理由非常清晰，表面是該法可能改變「一中政策」，深層則是該法與拜登政府現行對北京「四不一無意」（不尋求新冷戰、不尋求改變中國體制、不尋求結盟抗中、不支持台獨、無意與中國發生衝突）的承諾南轅北轍。雖然「四不一無意」只是大陸官方的單邊陳述，甚至被懷疑為「認知作戰」，但從拜登政府不樂見裴洛西訪台、蘇利文擔憂《台灣政策法案》等動作來看，「四不一無意」是真實存在的、且對美國行政部門具有約束力。

如此一來，《台灣政策法案》的本質就昭然若揭了：該法固然是以力挺台灣、鼓勵台灣國家正常化為名，但實質上是一篇要求美中正面對抗的宣戰書。最近國際輿論場流傳著一個聳人聽聞的主張：用一場戰爭把中國大陸拖垮，實現政權更迭。很顯然最合適的「戰場」就在台灣。因此，《台灣政策法案》幾乎每一條都與拜登政府對中「四不一無意」立場相矛盾，更與美方主流戰略圈「在競爭中管控衝突」的對中策略相違背。

《台灣政策法案》既會是美國府會爭奪外交權的又一場憲政危機，也會是美國對中政策「主流派」與「非主流派」的一次大攤牌，對台海情勢、兩岸政局更有可能帶來顛覆性後果，水真的很深、很深，台灣要小心、再小心。

（作者為智庫研究員）