民進黨台北市長候選人陳時中不僅擁有小英「總統級規格」的輔選團隊，北市議員徐巧芯更爆料還有一支「政二代艦隊」，幾乎集結當朝內政、司法等檯面人物的第二代，蔚為政治奇觀。不是說政二代不能參政，而是如此明目張膽的「政治尋租」，已為台灣民主政治發展史做了最壞的示範。

古往今來尋租現象並不少見，1990年代大陸經濟學者吳敬璉就直指貪腐源於經濟尋租。大陸國企民營化加上經濟轉軌市場化，造就了新一批富豪。早年美國的「強盜貴族」、今天俄羅斯的寡頭巨商都是同樣模式。但反壟斷興起後經濟尋租現象大為消退，取代的卻是「裙帶資本主義」的盛行。

政二代靠父蔭參政不稀奇，稀奇的是竟能集體不落人後，不只無視外界批評，陳時中還大言不慚說名單被公布是「職場霸凌」。政二代參政取得權力入場券，就是沈富雄所言的「嘗甜頭」，一般沒人脈、沒關係的年輕世代能得到嗎？這麼說來究竟是誰霸凌誰。

再說，許宗力、徐國勇、蔡碧仲分掌全國檢警法系統，「女兒們」全去輔選陳時中，沒事就沒事，有事你辦不辦？難道不用避嫌，不計利害關係？當然，過去蔡政府違反行政中立的事多到不勝枚舉，外界見怪不怪了，但「把國家當我家」不正是創黨前輩們最痛恨的「黨國裙帶關係」嗎？

《經濟學人》3月發表「裙帶資本主義指數」，台灣不遑多讓排名全球第11，和上次2016年5月的排名第10相仿，證明台灣政治尋租歷久不衰，且民進黨執政後更蓬勃發展。政治人物的子女們集體靠捷徑、走灰色地帶一旦成常態，台灣民主政治也就玩完了。