台北股匯市連日暴跌，7日股市重挫267點，失守1萬4500點，8日小漲173點，但未改變弱勢格局，距今年初最高點1萬8000多點非常遙遠。匯市與股市同步重挫，美國眾議院議長裴洛西來台當周，外資淨賣超新台幣119.9億元，大陸軍演結束後賣超金額雖然縮小，但未改變外逃趨勢。8月外資匯出54.54億美元，累計前8月淨匯出167億美元，逾新台幣5000億元，創史上同期最大淨匯出量，遠超過2008年金融海嘯時期。台幣匯率隨之由年初最高點27.607貶破30.9元，目前仍看不見止跌點。

台政治風險大退12名

市場解讀股匯市暴跌，是全球通膨惡化，美國聯準會鷹式升息、美元強升所致，是受國際大環境與經濟因素拖累。台灣是一個開放經濟體，資金自由流動，美國一再加碼升息，台幣升息卻非常保守，外資因利差擴大而加速離開，是合理的歸因。不過，若單純歸咎經濟因素，卻對台海兵凶戰危的負面影響視而不見，就是自欺欺人。

今年初俄烏戰爭爆發，全球經濟更顯動盪，但台灣企業頗具韌性，仍能維持強勁的出口競爭力。韓國經濟結構與發展程度與台灣接近，已連續5個月陷入貿易逆差窘境，逆差高達245.7億美元，韓元匯率已經跌破2008年低價。台灣卻能維持出超，新台幣因而比韓元抗跌。但依據《天下雜誌》的統計，過去兩個月台灣貿易雖仍維持出超，新台幣跌幅卻超過韓元，自6月30日至8月30日新台幣貶值3.8%，而同期韓元貶值3.7%，加上裴洛西訪台當周台幣驚人的外逃潮，地緣政治對經濟的衝擊讓人格外憂心。

這不是杞人憂天。美國商業環境風險評估公司（BERI）公布2022年第二次「投資環境風險評估報告」，台灣投資環境風險倒退3名，退居全球第6。今年4月我投資環境風險評比（POR）排名全球第3名，總分62分。8月這次排名降至第6名，分數58分，低於瑞士、挪威、加拿大、中國大陸、韓國，與丹麥、荷蘭同名次。

細看三大指標，「營運風險」和「匯兌風險」兩指標都表現不俗，前者為全球第3名，次於美、澳；後者第2名，僅次於挪威。但「政治風險」指標大退12名，由全球第24名跌到36名。BERI表示，主因是裴洛西訪台推升兩岸緊張情勢、外界憂慮中國是否對台動武。經濟部澄清，認為大陸對台軍演當時，緊張的氛圍確實受全球媒體矚目，但軍演過後，台灣的經濟、運輸、能源都無影響，秉持不挑釁、守主權原則，讓全球注意到我國全球供應鏈關鍵的事實。

和平是投資信心基礎

經濟部若認為大陸軍演「船過水無痕」，台灣的經濟、運輸、能源都未受到影響，可以高枕無憂，這就太天真了。大陸針對裴洛西來訪而進行的軍演雖已結束，但台海現狀已經改變，大陸已抹除「海峽中線」，並證明具備「封控台海、拒止美日」的軍事能力。當然，大陸仍需考慮代價因素，未必真的去做，但戰爭風險已擺在台灣眼前。幾乎全世界都擔心台海爆發衝突，只有台灣老神在在。

過去70年，大陸從未放棄統一台灣的打算，但在前幾代人努力下，台海和平始終能夠維持，正如台積電董事長劉德音所說，70年和平的台灣土地，才有台積電今日的果實，也才有今天台灣的富庶繁榮與全球製造鏈關鍵地位。維護和平未必需要搖尾乞憐，但面對強權切忌喊打喊殺，尤其不能依恃外力保護，否則只會增加兩岸間的敵意。

經濟發展靠的是投資信心，「和平」是投資信心的基礎，台海動盪勢必對經濟發展造成長期傷害。若對這些因素視而不見，過去70年累積的家底將很快消耗殆盡，一旦淪為失敗的國家，就會失去「保台」能力，美國想幫都幫不上忙，重蹈阿富汗覆轍就是不可避免的宿命。

若政府決心效法以色列，不惜和大陸對抗到底，那就要大幅增加國防預算，實施全民皆兵，做好「反包圍」的全套政經規畫與行動方案，更要建立在炮火威脅下發展經濟的有效方略，不能說一套、做一套，只縱容曹興誠之類喊打喊殺，反而對台灣不利。