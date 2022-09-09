驚聞我的博導李景崇教授，昨日在匹茲堡家中睡夢中仙逝，享年90歲。

李教授出生於中國江蘇省，隨國民政府遷台後，在台灣大學電機系就讀。畢業後出國留學，獲得博士學位後受聘於匹茲堡大學擔任教授。他一生從事教育，育人無數，一甲子的教授生涯，帶出數十位博士學生，涵蓋了各族裔的學生；其中包括了歐美籍學生、早期台灣留學生，以及後期的中國大陸留學生。學生中運氣好的，4、5年內發表過至少三篇學術期刊論文、撰寫博士論文並通過口試者，便可拿到博士資格；運氣差的，花了近10年時間，始終無法完成論文並通過口試，最終選擇放棄的也不在少數。

在他指導之下，獲得博士學位的華裔學生，有些留在美國教書，有些畢業後回自己家鄉作出貢獻。但無論人歸何處，都會主動加入同門師兄校友組成的網路群組，彼此保持聯繫，互相提攜。我們也會在教授的大壽日，同門師兄弟姐妹相約透過網路視訊向老師祝壽，或者親自到母校去，幫教授一起過大壽。

這些前後屆獲得博士學位的同學，在世界各地開枝散葉；有些進入學校繼續作育英才，有些自己創業當老闆，或著進入世界百強公司擔任高管職務。但時間與空間的隔離，從未能阻止同門師兄弟彼此經常聯繫，互相照應提攜。台海的阻隔，也未能讓同門師兄弟產生距離與隔閡。

因此，像蔡女士這樣，與過去的博士指導教授、同門同學、同校校友失聯多年，彼此生死兩茫茫的情況，實在是不可思議。

兩年前，李教授在清理辦公室時，發現一份我當年的博士論文原稿，捨不得丟棄，還設法找到我的地址，將那份已經發黃的博士論文原稿寄來讓我保存，留作紀念。

為此，我還寫了一篇文章，比較我的論文與總統府發言人手上那份蔡女士博士論文之不同：她論文像故宮的千年字畫，竟然還有浸水發黃的痕跡；我的論文雖然紙張有些泛黃，但是打字的字跡依然清晰；除此之外，我的論文首頁有所有口試委員的簽字，她的沒有。

當年剛到美國讀研時，離鄉背井、舉目無親，李教授與師母每逢聖誕節，都會邀請我們這些留學生到他家過節。這份恩情，至今令人難忘。

如今驚聞教授仙逝，心中感到萬分悲慟不捨，晚上多喝了兩杯酒，不忘舉杯遙向先師敬酒，一邊懷念這段師生緣，一邊感念他的指導與照顧。 祝他一路走好！（作者為作家）

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