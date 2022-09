《史記》和《資治通鑑》都推崇陳平,他是漢朝的開國功臣之一,對大漢帝國影響的時間遠長於張良、蕭何和韓信;由於少時家貧,和劉邦、韓信一樣都是蹭飯族。

陳平因貧困無力娶妻;有位張姓鄉親的孫女嫁了5次,5次剋死夫婿,無人敢再娶。張姓鄉親暗中觀察一表人才的陳平,見他住在陋巷以破蓆垂掛為門,但門口卻有許多大戶人家留下的車輪印跡,認為他日後必有成就,就借錢給他做聘禮和喜宴錢,將孫女嫁給陳平。陳平也無所懼的對友人說:「她是剋夫命,我是窮命,被剋了反而發達」。果然他娶了寡婦後脫離貧困,交遊愈廣。

●立汗馬功勞長遠布局

陳平反應靈敏,懂得見機行事與長遠布局,處世哲學是先為別人著想,自己的利益設法在別人的利益中取得,也就是先成就長官再成就自己。他曾在楚營任職,但項羽不信任人,轉投劉邦;由於是劉邦熟識魏無知引薦,遂召見陳平。

所謂「試玉需燒三日滿,辯才要待十年期」,陳平不像韓信入漢營就要爭取將職,因此劉邦問「子之居楚何官」,陳平說「為都尉」,劉邦也任命陳平擔任都尉(中級武官)。

陳平協助劉邦稱帝有五大功勞,一是離間項羽和范增,使項羽喪失首席謀士;二是劉邦在滎陽被圍困時,使武將紀信假扮劉邦助其逃回關中;三是韓信掌握重兵要求封為齊王,陳平勸劉邦同意,讓韓信死心塌地跟隨劉邦;四是畫分「楚河漢界」之後,劉邦欲罷兵,陳平建議趁項羽不備追擊之,終獲得天下;五是劉邦親征匈奴在白登山被圍困,陳平賄賂匈奴單于妃子,讓劉邦得以逃脫。

能進入《史記》「世家」行列的漢初人物,只有「陳勝、蕭何、曹參、張良、陳平、周勃」6人,太史公的千秋筆能肯定陳平,但劉邦稱「漢初三傑」卻缺陳平,因為劉邦直言「決勝千里之外,吾不如子房;鎮國家撫百姓,給餉饋不絕糧道,吾不如蕭何;連百萬之眾,戰必勝,攻必取,吾不如韓信。三者皆人傑,此吾所以取天下者也」;陳平雖立下汗馬功勞,劉邦仍認為其功不如前述3人。

●識時務明哲保身

劉邦因一時誤信謠言樊噲要殺害其寵妾戚夫人,在病危時令陳平斬殺曾在鴻門宴時營救其的樊噲。由於樊噲妻是呂后親妹,陳平深知劉邦沒,必為已擅政的呂后掌權,為不得罪呂后,僅囚禁了樊噲,並未依劉邦之令立刻斬殺,並拖延返程,等抵達長安時劉邦已經崩逝。呂后立即為樊噲平反,恢復其舞陽侯爵位與食邑。

劉邦過世後,呂后有感陳平救妹夫等功勞,將其升任為左丞相(位居右丞相之下,相當今日政務次長)。由於右丞相王陵反對呂后廣立娘家親屬為王建立呂氏江山,被罷相位,識時務支持呂后扶持外戚的陳平升任為右(首席)丞相。

●與漢文帝對話堪為借鏡

漢文帝繼位後,因為太尉周勃(武官之首,最高軍事長官)親自率兵誅滅諸呂,陳平見周勃居功厥偉,就稱病不上朝。文帝疑之,就問陳平為何他才即位就稱病告假。陳平說:「高祖時,勃功不如臣,及誅諸呂,臣功則不如勃,願以右丞相讓勃」。

文帝乃任命周勃為右丞相,陳平降為左丞相,但賜給黃金千兩,增封三千戶。過了一陣子,漢文帝想熟悉國家大事,就問右丞相周勃:「天下一年要判決多少訴訟案件」,周勃說不知道;文帝又問「天下一年的稅收和開支有多少」,周勃汗流浹背地說也不知道。

於是文帝就問左丞相陳平知否,陳平說「主管官吏知道」。文帝問「主管官吏是誰」,陳平說「陛下問決斷獄案者,可詢問廷尉(司法部長),如果問錢糧情況,則詢問治粟內吏(財政部長)」。

文帝說「如果各有主管官吏,丞相主管什麼」,陳平謝罪說:「丞相職責是輔佐陛下調理陰陽,順應四時,撫育萬物適時生長,對外鎮撫四夷和諸侯,對內愛護百姓,使公卿大夫各自能勝任其職責。」

●老謀深算自稱多陰謀

文帝稱讚他回答得有理。右丞相周勃大為慚愧,退朝後埋怨陳平為何不教他這些對話;陳平笑說:「您身居相位,不知丞相職責嗎?陛下若詢問長安城盜賊數目,您也要勉強對答嗎」,周勃自知才能不如陳平,就稱病請辭右丞相職務;文帝准辭,並不再設左右丞相,由陳平專任丞相職務。但周勃之子周亞夫在景帝時平定七國之亂,功在漢朝。

陳平深知宰相有所為有所不為,要顧大局大事考慮宏觀問題,並非兼任部門主管,事必躬親,懂得趨利避害明哲保身,劉邦稱他「智有餘,然難獨任」,陳平聞之忍而不怨;但他與周勃共事保留一手,既能自保亦具私心,《史記》記載:「陳平曰:我多陰謀,是道家之所禁。吾世即廢,亦已矣,終不能復起,以吾多陰禍也」;因此後人稱漢初兩大謀士的張良是用「良謀」治國,陳平耍的是「陰謀」。

《史記》也對陳平有所讚譽曰:「陳丞相常出奇計救紛糾之難,振國家之患。及呂后時,事多故矣,然平竟自脫,定宗廟,以榮名終,稱賢相,豈不善始善終哉!非知謀孰能當此者乎?」

2018年高雄市長候選人電視辯論會,民進黨候選人陳其邁(左)與國民黨候選人韓國瑜(右)的「直球對決」。(三立電視台提供/中央社)

●陳平應對重現今日

陳平之應對得體,使筆者憶及2018年高雄市長選舉之戰。

韓國瑜和陳其邁在高雄市長選舉電視公開辯論時,自稱「高雄囝仔」的陳其邁在交叉詰問中拋出的第一個問題是質問韓「對於他戶籍地林園區的中芸和汕尾漁港有什麼轉型策略」;韓的智囊團顯然沒有料到而無法提供資訊。但是韓國瑜卻能急智回應「他是選市長,不是選公務員,這是局處長要回答的問題,問這些沒意義。」

陳其邁的幕僚以為這麼專業的問題會讓韓國瑜不知所措而出醜,未料韓國瑜以類陳平回應之機智,四兩撥千金,以高度智慧和反應輕鬆化解難題,陳其邁的刁難重拳宛如打到一團棉花,既無作用又顯格局狹小。韓國瑜的聰慧機智令人敬佩!

2009年由丹佐華盛頓和約翰屈伏塔主演的「亡命快劫」(The Taking of Pelham 123)電影裡,歹徒要求一小時內要取得贖金1000萬美元,逾時則殺死地鐵人質。紐約市長問幕僚:歹徒為何選1000萬這數字(Ten-million dollars, where do they get these numbers)?

幕僚告知1000萬元是市長應用現金上限,只要通知財政局長找銀行調度,國庫就會及時送來現金,任何時候最多都是1000萬元(10 million is the limit, Sir. Request to the city controller, he forwards it to one of our lenders, cash gets released to the Federal Reserve. Limit at any time is 10 million.),市長說他並不清楚(He didn’t know.)。作為一位市長,如果對枝節細微之事都要強記盡知,哪有餘力日理萬機?

歷史就是一部政治史、治國史,古人讀書有階級限制,貴族官僚子弟讀書易,平民子弟讀書難,知識被壟斷;印刷術和紙張未發明前,知識和歷史是抄寫於竹簡或木牘上,如今已是數位印刷、網路發達的資訊爆炸時代,讀史之便千萬倍於古人。歷史記載眾多案例堪為借鏡,足以參考、鑑之惕之!

