中央研究院四位經濟院士於今年7月提出台版主權財富基金的構想，建議政府善用台灣的外匯存底、郵政儲金，參考新加坡的淡馬錫基金，協助台灣產業轉型及提供金融貢獻。

近年來，產業升級緩慢，除了半導體一枝獨秀外，其他產業仍有更多努力的空間，這和政府產業政策工具的式微有很大的關係。因為在租稅優惠上，《產業創新條例》只剩下智慧機械、研究發展的投資抵減，自然無法發揮引導產業走向的功能。而經濟部科專計畫雖然近五年每年平均有140多億元的預算，但是分別配置在學界、業界、法人科專方面；而且在各領域平衡之下，資源也因而稀釋。

觀察現階段各國發展的重點領域，包括大陸的製造2025、美國的再工業化、韓國與日本的大舉投資半導體，政府在幕後均扮演重要的角色。反觀缺乏政策工具加持的台灣，只靠民間的努力，將會錯失產業發展的先機。如果政府有主權基金將可以發揮點火的功能，使產業發展具有一定的實力，包括形塑企業群聚、建立生態鏈，和打造知名企業，將來才有籌碼跟國外的大平台合作，甚至併購國外的廠商，吸引來台投資，挖角國外人才來台效命等。

在國際經驗的借鏡上，主權基金的設置除耳熟能詳的新加坡淡馬錫基金、挪威的鮭魚基金、產油國的主權基金之外，馬來西亞、韓國，乃至最保守的日本都有主權基金或類主權基金的設立。國際經濟情勢已有很大的轉變，我們的政策是否也到了改弦更張的時候，值得加以考慮。尤其，台灣的民間超額儲蓄高達10兆元新台幣，民間保險資金超過30兆元新台幣，加上5,000多億美元的外匯存底，龐大的勞保、勞退基金，應該可以有一番作為。

長期以來，主權基金、類主權基金的設立，在國內也有多次討論，主要的反對意見包括：第一，已有國發基金。第二，政府介入效率低，加上立法院、監察院的審計、會計、人事規範，不易有太大的作為。第三，不宜動用外匯存底、勞退基金等，因為可能會影響政府對抗外匯狙擊者的籌碼，以及影響納稅人、退休人員的福利等。

為了平息這些疑慮，我們就未來主權基金設立的若干看法及未來建構的方向，提出以下的分析及建議：

就資金來源而言，過去不少人反對自外匯存底提撥基金，擔心若國外避險基金出手狙擊外匯市場，會影響我們的抵抗實力。但目前外匯存底有5千多億美元，如撥出3～4％，約200億美元，應不至於影響目前中央銀行反制狙擊客的突襲，加上勞退、勞保基金再籌措200億元美金。其餘再自民間募集一半的資金，就有相當數目的類主權基金。而央行日前也表示，對成立主權財富基金向來持正向態度，僅強調應先立專法等，且不宜由外匯存底無償撥用。

其次，擔心立法院、審計部的干預，此時的股權設計可以由民間占51％，政府占49％的股權，並由民間的公正清流人士擔任董事長。政府不直接參與公司的運作，但可以擔任大股東，透過董事會，間接監督公司的運作。同時，為了取信於納稅人，投資標的、投資報酬率，可以公開上網，讓民眾查詢完全透明化，避免利益輸送。

再者，國發基金雖然投資金額小，不做領導投資人，但未來可以和類主權基金相互合作，如國發基金培育有成的企業，想更上一層樓進軍國際，則可以由此主權基金接棒，打造國際級企業。

就政府類主權基金運用的比例而言，我們可以考慮70％投資，以追求基金的永續經營，但其中30％則負有產業政策的任務。在沒有政府審計單位的干預下，基金可以提出更高的薪水、紅利遴選國際級的執行長或總經理等，使基金的投資獲利極大化。

至於30％的產業任務基金，讓執行長（或總經理）以更公開透明的方式投資產業，或整合供應鏈，或投資下世代產業，或投資國外有利於國內產業發展的新創公司，再拉回台灣投資。或扶植潛力產業形成氣候，以利與國際企業的競爭和合作，均是可以考慮的方式。