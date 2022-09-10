中國傳統三大節慶中秋到來，不管天南地北、男女老幼，皆是月圓人團圓，除了閒話家常，聚焦的還是食衣住行、社會氛圍、經濟景氣以及談論施政影響，而結論應該不會太過於樂觀。台灣民意基金會調查顯示，2020年5月自蔡政府連任伊始，總統支持度從高達71.2%的如日中天，一路跌至到上個月為止僅剩45.7%，而最支持蔡政府也是貢獻最多締造817萬史上最高得票數的首投族（20-24歲年輕人），支持度竟驟降20%，在在顯示民進黨政府背離民心、罔顧民意，眾多政策舉措失當的後果，國人不會盲目支持。

主計總處公布的8月份消費者物價指數（CPI）雖終止了接連5個月超過3%的惡況，但2.66%仍然超過通貨膨脹的警戒水位（2%），代表最基礎的生活壓力並未減輕，包括雞蛋、沙拉油、肉品等17項重要民生物資漲幅持續擴大，原物料漲翻衍生食材支出提高，連帶人力工時成本增加，盡皆反映在價格上，民眾苦不堪言。日前雖調整了最低工資，但僅有11%勞動人口受惠，高達1471萬勞工仍然必須勒緊褲帶。

殊不知，民意像月亮，初一十五不一樣，台灣人民還能忍受多久？民主政治少數服從多數，各個民選領導者都是透過民主選舉程序產生，年底九合一地方選舉結果，民進黨可能要哀嚎「都是月亮惹的禍」！（作者為台灣青年聯合會理事長）

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