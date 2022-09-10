今年國慶主視覺出爐，主題為「守土衛國、你我同行」。但怎麼看都看不到「中華民國」、國旗、雙十等元素，反而出現的是「Taiwan National Day」，企圖以英文偷渡台獨意識昭然若揭；最主要的，國慶日沒有歡愉的氣氛，反而鑲嵌著｢守土衛國 你我同行｣字樣，戰爭殺伐之氣甚濃。

連日來，曹興誠大倡台獨理論，聲言要捐30億元在3年內訓練300萬名黑熊勇士以及訓練30萬名神射手，宣示台灣全民皆兵、抵抗侵略的決心。談到台海若啟戰端可能只有兩條路，曹興誠說，「你是烏克蘭，大家幫你。」「你是阿富汗，沒把美國人當盟友，反美又貪汙，那麼沒出息，人家怎麼幫你？」

不懂！為什麼這些人一定要把台灣帶到戰爭邊緣？為什麼好好的日子不過？難道台灣只有兩條路可走？曹興誠曾是新加坡公民，當年李光耀一手促成的｢辜汪會談｣難道忘了嗎？這麼多年過去了，在｢九二共識｣框架下，台灣人到大陸旅遊、陸客來台灣絡繹不絕，大家安居樂業，誰會想到戰爭？

台灣既不是阿富汗，也不是烏克蘭，老百姓不想戰爭，台灣人難道不能有自己的選擇？一定要受政客和投機商人的挑撥以遂其野心？給我們安全和安心吧！蔡政府！

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