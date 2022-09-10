全球政經局勢瞬息萬變，被視為台灣「護國神山」的台積電自然也是受到各界關注。台灣人一方面當然是希望台積電能繼續保持優勢穩定發揮，但另一方面也很擔心海外的其他競爭者會不會威脅到台積電的地位。國內就有財經媒體為此表現得像驚弓之鳥，前一天才在擔心台積電傳出要關閉4台EUV，是不是要減產，結果隔一天又大肆報導台積電8月營收創新高的好消息。大起大落的情緒，簡直像洗三溫暖。

也不只是媒體，台積電總裁魏哲家上個月30日在年度技術論壇上，就南韓三星在7月底搶先全球廠商宣布量產3奈米晶片，而台積電則預估在9月開始量產3奈米這件事還特別表示，台積電的3奈米晶圓今年下半年就會開始量產，並以台積電3奈米不是只有「好看的，要實用」來暗諷競爭對手技術不如台積電。

雖然乍看之下台積電好像慢了三星一步，不過就良率與客源來說，台積電依舊能在全球晶片市場站穩腳步，所以此時的台積電更是應該看清楚自己在市場上的定位，不要輕易受到外界訊息左右。魏哲家說的是實話，但如果以台積電如此優異的技術和地位來說，大可擺出更高的格調，不需要在這種時候逞口舌之爭，白白落入「上駟對下駟」的局勢為他人抬轎，實在沒必要。

畢竟調研機構IC Insight日前公布的資料才顯示，台積電第2季的營收超越了英特爾，躍居全球第二位；預計第3季又有望再度超越三星，首度登上全球半導體龍頭的寶座。也就是說，在此刻全球政經局勢的消長之下，台積電更是需要穩紮穩打，看清自身優勢與長處並且穩定發展，短時間內應該還能維持優勢地位。

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※