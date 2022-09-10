中國大陸四川自治州瀘定縣近日發生規模6.8地震，造成重大傷亡。蔡英文總統表達慰問及關懷，除向不幸罹難的人員及家屬致哀悼之意，期盼搜救和災後復原工作順利進行。大陸國台辦發言人表示，地震發生後台灣各界透過各種形式向災區表達關切慰問，及台商台企踴躍向災區捐款捐物表示感謝。

台灣九二一大地震前夕，兩岸關係一度緊張劍拔弩張，當時大陸軍機不斷逼近台海上空，風聲鶴唳人心惶惶；但隨著地震後造成2417人罹難，萬餘人受傷，另有10萬多棟房屋半全倒，係台灣戰後時期傷亡損失最嚴重的自然災害。由於各界忙於救災，兩岸關係於焉趨於緩和；有認為，若當時無發生九二一大地震，兩岸恐怕陷於兵凶戰危之境，那些災難亡者彷如是台灣的菩薩，化解了一場可能發生的人禍。

天災與人禍都是人類的災難，旦夕間可將文明建設破壞殆盡，讓生活陷於水火之中；天災難於防範，但人禍卻可以避免。試設身處地想想，此際在戰火摧毀下的烏克蘭災民，如何安身立命過著沒有未來的明天？又龐大的經貿建設與古文明付之一炬，要經過長達半世紀以上的復甦，情何以堪？

事實上，現代的台灣人與大陸並無歷史上的血海深仇，何以要不斷製造仇中、反中？政府以大筆經費添購過時的國防武器軍備，卻忘卻歷年來從大陸獲取的多少商業利益。

值逢中秋佳節，「但願人長久，千里共嬋娟」，多少台商與家屬異地相思，隔著海峽共賞明月，兩岸有著共同風俗民情文化，歷史血脈系出同源。救災不分顏色黨派國界，乃共同發揮人飢己飢、人溺己溺之人道精神。蔡總統何不藉此佳節，對大陸繼續遞出橄欖枝，立即向大陸的災民提供實質的人道援助，展現台灣人的泱泱氣度。

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※