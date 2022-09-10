最近剛剛從新加坡公民變回中華民國國籍的曹興誠，沒有幾天已成為台灣的大紅人。他從要捐款組織「黑熊部隊」，也就是台灣的「亞速營」，或可稱之為現代「義和團」，到自己主持的國際記者會中，誹謗羞辱《中天新聞》及拒絕其記者提問，接著在電台專訪時，宣稱他「支持台獨」，同時要求「認同中國的人回大陸去」等等，都可以看出曹某的財大氣粗。

雖然前立委郭正亮已經指名廣播在提到曹某人過往的歷史時，直言「一個人連續做出極端的選擇，老是在做大轉彎，根本懶得跟他討論問題。」但筆者倒是願意認真地提出幾個問題，就教於曹某這位「新台灣人」。

首先談到捐款，曹說要捐30億台幣資助台灣國防並採取兩項行動；一是3年內訓練出300萬名協助區域防衛的「黑熊勇士」；另項計畫則是盡速訓練出30萬名以上民間神射手的「保鄉神射」，同時指出這是「拋磚引玉」。但結果是他的「宏偉計畫」非但沒有任何人響應，反而招來酸言酸語；更不用說他的構想猶如癡人說夢，好像是「扮家家酒」，除非他有「撒豆成兵」的魔法。

有人說曹某也太小氣了，這些錢小學生都已算出來，每位勇士只能買個便當，或者買根掃帚。英年早逝的前裕隆集團董事長嚴凱泰，直到最近經由陳文茜的透露，才知道他生前捐款濟弱助貧無數，卻沒人知道。再說台東的賣菜小販陳樹菊…。唉！沒有一個人是像曹某人那樣敲鑼打鼓、高調「行善」的。

其次說說曹某的「認同中國回大陸」謬論。也許他是陳水扁的徒弟，想要仿效阿扁的「太平洋沒有加蓋」言論。須知認同的課題十分廣泛，包括歷史、文化、宗教、家族、民族、國家，甚至性別認同。曹某的言論凸顯了他的知識淺薄和目光如豆，也許是他在大陸經商之後患了「恐共症」所致。再說，蔡總統說過，「只要當總統一天，會讓國民沒有一個人必須為他們的認同道歉。」

曹興誠於2011年1月在新加坡政府的高規格禮遇下入籍星國，同時放棄中華民國國籍。迄今沒有人知道他重回中華民國懷抱的真正動機為何，但他的瘋言瘋語及變化多端，已說明他自述的理由不能算數。曹某臨老幡然悔悟、打道回府，有人猜想可能是他的言論已引起星國政府反感而要他「走路」。的確，在台灣才是他可以取暖的所在，罵大街時也才顯得「名正言順」。

台灣目前最大的危機就是國家認同的分歧，再加上曹某的「乞丐趕廟公」，勢必會更加嚴重。日昨曹某居然在綠媒談話性節目中提出「誹謗除罪化」，真是不可思議，難道他已開始憂慮中天新聞對他的提告與求償？他不是要提誣告嗎？

奉勸曹某在有生之年多做些真正的善事，留一些口德，少造點口業；不要做一個「有錢的窮人」，甚至製造台灣社會的不安。最後籲請曹某記住一句箴言，那就是「上帝要毀滅一個人，必先使其瘋狂！」（作者為大學英文講師）