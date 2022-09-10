華人說話比白人迂迴婉轉，所以形成「聽話聽音，鑼鼓聽聲」的文化，直白說話固然可以降低交易成本，但迂迴婉轉說話也有它的優勢。因為所有的話語的含義都不在於它們的本身，而隨所屬系統和運用場景為轉移，因為「音」不同，「意」有別；「鼓點」錯致，「意蘊」迥異，所以要準確把握話語與系統和場景的關係，才能有效地表達和精準捕捉話語的真實意思。

在革命歷史小說《紅岩》中有個細節，龍光華烈士犧牲後，紀念他的輓聯有「春色滿園關不住，一枝紅杏出牆來。」這兩句詩的原意是表達春天到了，一支紅杏越過了牆頭。渣滓洞的場景則表達革命大勢不可阻擋，烈士的英勇與之呼應。但也有人將其用於新婚之夜的場景，表達一享貪歡的急切，不能不承認這種應用的詼諧、調侃和精準。顯然，不同的場景賦予同樣的話語截然不同的含義，如果只認話語，不管場景，則勢必會錯意，學走樣，惹笑話，沒趣味。

馬克思和凱恩斯都說過，貨幣發行過多要通貨膨脹。只認話語，以為馬克思和凱恩斯有同樣的觀點，實際上他們表達的是完全不同的意思。在馬克思的話語系統中，貨幣流通為商品流通服務，所以兩者數量對等，物價才能穩定。如果貨幣量大於商品量，則物價上漲，通貨膨脹。凱恩斯認為貨幣發行要與生產潛力對應，貨幣發行增加，只要存在失業，提高就業和產出，物價不會上升。如果實現了充分就業，貨幣供給增加就不能提高就業和產出，通膨不可避免。

如果將認知停留在話語上，而不深究它們所屬的系統，那就分不清西安還是延安，相應的理解和實操都勢必荒誕可笑。可見，當年用小紅書治國有多麼荒唐，離開了歸屬系統和場景的語錄，就沒有確切的內涵，誰都可以對它做任意的解釋。於是，上演太多自以為神聖地喊著同一段語錄，打得你死我活的悲劇，醜劇、滑稽劇。

鑒於場景可以補充、發揮、扭曲話語的意思，所以人們就會利用場景來表達話語不便直接表達的意思，所以聽者不能拘泥於話語，而要結合場景來判斷。官員經常要違心地說一些贊成或反對的話，為了表達他的真實意思，他就要借助場景，儘管話語意思直白平鋪，實際意思卻千差萬別，甚至截然相反。所以有含沙射影，高級黑、低級紅之類。有意者借助場景，構陷者挖掘場景，最後是非真假被攪成一堆亂麻，被構陷的百口莫辯，構陷者卻咋說有理。這種極端也許已經過去，但是言不由衷的表達卻仍然普遍存在，經常發生。所以說者要用好場景，表達更豐富的內涵；聽者要識別場景，聽出話外之意，弦外之音。

官員難免要說言不由衷的話，但與說假話有很大的不同。說假話是主動性忽悠，引人上當；言不由衷是不得已的掩蓋，想避免不必要的麻煩。兩者的共同特徵是不說真話，不讓人家知道自己的真實意圖。說假話主要取決於官員的人品，言不由衷則受制於所處的環境。越是認知深刻的官員，越不能直截說出真實想法；平庸官員的想法與周圍人同步，說與不說都無需顧慮。深刻的想法非常可能超過周圍人的承受力，哪裡說出哪裡會成為他的骷髏地，所以要遮遮掩掩，欲說還休，或者借助場景，表達字面上看不出的意思。

認知深刻的難免遇到角力對手，為了凝聚人心，爭取勝利，誇大優勢和實力可以理解，因為同仇敵愾本身就是很好的震懾。但必須始終保持清醒的頭腦，鼓勁的話只可喊叫，不能當真，一旦自己也膨脹起來，這個代價怎一個慘烈了得。問題是喊叫的話一定說的滴水不漏，毫無破綻，始作俑者可能在說服別人的同時自己也相信了。這與醫生給重症病人鼓勁是一個道理，他說，沒關係，你的病很快會好。但是，他不能相信這個話，否則，那個病人就只能死給他看了。

運用在職場中，表達在文字語言上盡可能平和中庸，但要做好場景中的發揮。絕不輕信說服別人的話，不僅為了保持清醒，更是為了保持思想對語言的引領。聽人家的表達，更要穿透字面含義，結合場景判斷。（作者為大學教授）