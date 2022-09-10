英國女王駕崩，許多國家同感哀悼，但吾等只要翻開現代史，此種感受立即產生變化。雖然如此，英國王室對於世界民主制度的貢獻仍不能被抹滅。

1215年英國的《大憲章》，乃世界第一份王在法下的歷史文件，由於國王征戰需要貴族協助，雙方達成協議，但重要的是過程平和，樹立典範。1688年的「光榮革命」更是英國建立君主立憲的虛君制的起始，政權日益轉向由國會多數所組織的內閣，世界上最重要的政治制度之一的英式內閣制日益成型，其過程也是和平過渡。

至今英國沒有成文憲法，其政體確實獨樹一格，充分發揮英國人民既保守又理性並善於妥協的特質，因而政治相對的穩定，也是日後英國能建立「日不落國」的重要原因之一。尤其每當節慶或災難時，女王發表講話，當可激勵人心，凝聚向心力，也確實功不可沒。但這也必以其人格特質為依歸，其繼任者能否持續，還需要觀察。

要說對於伊麗莎白女王有何特殊印象，實在有些難度，還令人五味雜陳。除了她本人雍容華貴的儀態之外，就是英國人民每年自願提供15億台幣的奉養費，以及王室所累積的上千億資產，比如白金漢宮，還有王室的一切起居的行具，比如馬車與衛兵的陣容等，每年都可吸引百萬觀光客，更為英國政府賺來百億以上的觀光財，這也是英國目前還有約60%的民眾，願意保持王室制度的重要原因之一。

對內，王室的醜聞不斷，尤其前王妃戴安娜的意外死亡車禍好似並非意外，不少證據直指王室涉入其中，法院當然證實沒有。對外，就是英國傳統所謂的「三環外交」。此乃由邱吉爾於1948年正式提出，並成為戰後英國外交的基本策略。這就意謂英國處在大英國協與英美的特殊友好關係，以及已經退出的歐盟與歐洲其他國家這三個相互鏈結的圓環中，比如英國外交部的全名還是「外交國協與發展部」（FCDO），由此可見英國的重要關注。但因女王的所有活動都十分遙遠，對台灣也未能產生影響，因而難以評價。

但回顧歷史，在中英關係中，兩國的歷史恩怨難以抹除。1840年的中英鴉片戰爭，是西方海權國家入侵中國的開端，以至於泱泱中國開始受到列強的欺凌，百年的恥辱英國難辭其咎。近來香港回歸25周年，英國首相強森還指手畫腳，帝國心態再度表現無遺。

但與台灣比較有關聯的，就是英國與美國的特殊關係。美英兩國文化接近，語言相通，在二戰之後，美國在西方世界獨大，更有意在歐洲尋找代理人，英國自然成為第一選項。由於當時大英帝國殞落，英國勢力龜縮回英倫三島，之後乃唯美是從，亦步亦趨，因而建立相互緊密的英美特殊關係，各取所需，相得益彰。

如今美國積極打台灣牌對抗大陸，造成兩岸緊張，英國前外交大臣特拉斯日前才剛接任首相，也不遑多讓，這是否真的有利於台灣，吾等還必須更加以關注。

（作者為政治大學兼任教授）