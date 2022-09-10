倫敦鐵橋這次真的垮了下來。英國女王伊麗莎白二世以96歲的高齡駕崩。

英國女王伊麗莎白二世的一生等同是一部人類近代史，而她更可能是唯一一位一生始終是全球統治領導階層身分的利害關係人。出生在一戰後，經歷過二戰、冷戰的開始與結束、21世紀的新時代。她經歷了希特勒的納粹德國崛起，敵人在英國本土上空轟炸的亡國危機。經歷了冷戰揭幕，整個歐洲都在蘇聯炮火射程下兩極對峙的年代。又在冷戰結束前不久，收下英國最後一場勝利的戰爭—福克蘭戰爭，大英帝國的榮光起了迴光返照。最後則見證了大英帝國的落幕—香港歸還中國。

可以說，女王的一生，經歷了殖民主義、帝國主義、共產主義、民主主義的興衰，而她本身更是大英帝國興衰史的女主角。在她出生時，大英帝國是人類史上領土面積最大的帝國，廣達3400萬平方公里，領土遍及各大洲，足足多了第二大的蒙古帝國1000萬平方公里；統治了當時地球20%人口的4.58億人，全球都匍匐在大英帝國君王的腳下。

然而好景不常，在伊麗莎白二世女王繼位不久前，1947年印度獨立，大英帝國失去在海外最重要的殖民地後開始走向衰弱。但這只是開始，繼位後的女王很可能是史上在位時失去領土統治權力最多的領導人，如今的英國，領土约24萬平方公里，跟日不落帝國時代的3400萬平方公里相比，足足缩水99%。幾乎同時期東方中國蔣中正的中華民國，也是從1141萬平方公里剩下3.6萬平方公里，如果說用領土得失來衡量領導人功過的話，顯然伊麗莎白二世女王與蔣中正有些同病相憐。

但顯然的，時代已經不同，領土的驟減卻絲毫無損於英國本土人民對她的崇尚尊敬。回想女王的一生，與英國人民走過二戰的戰火時光，戰後復甦期間也與英國政府共同維繫盡可能延續國家利益，同時用自身的行動有效維護了英國皇室形象，讓皇室內部儘管爭議連連仍能維持聲望。甚至如今大英國協還能維持住規模，與女王仍受到曾經領土上人民的愛戴有很大關聯。

隨著女王的離世，英國國內與國協內僅憑女王威望創造出來的團結，隨時可能分崩離析，包括英國國內蘇格蘭和北愛爾蘭脫英浪潮高漲，國協內諸多國家極可能不再遵奉新國王為國家元首，甚至脫離國協潮可能湧現。

女王在世時，並非不可預見這些情況的發現；可惜的是，就算是女王也無力阻擋時代的浪潮。但所謂兒孫自有兒孫福，英國的前途就讓後代的人們去傷腦筋吧，而女王親民慈祥優雅的形象則將永留於世。

（作者為自由撰稿人）