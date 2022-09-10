蔡英文總統把行政專機當計程車全台輔選，被質疑就說「依照規定付費」；但蔡英文是依照那一種規定，是陳水扁的「比照國內線機票價格」，還是馬英九時含括油料、雜支、保險的總支出，應該要說明清楚。

如果行政專機只收國內線機票價格，那民進黨可以說是「卯死啊」，從台北到台東只要一人2579元，還可以夾帶非公務人員；但空軍一號1小時的油料就要10萬元，蔡英文根本是在「揩國家的油」。

當年的馬英九總統，光是2011年4次黨務行程，就支付行政專機、座車耗油及雜支費共約332萬元。蔡英文想拉馬維拉出來救援可以，那就把民進黨到底付了多少錢，交代清楚。

不過要質疑民進黨行政不中立，空軍一號還算是「小咖」。蔡英文以總統之尊，開酸盧秀燕自稱媽媽市長，「對市政毫無關注，把心力放在送往迎來」，讓人非常訝異。2012年大選，蔡英文找吳念真拍了一個「停電」的廣告，大意是爸爸只會破口大罵，但是媽媽用冷靜、溫柔的態度化解尷尬…

當年台灣社會也沒有說，蔡英文你沒有小孩，母親的力量跟你有什麼關係？現在蔡英文卻來反酸身為人母的盧秀燕，不能自稱「媽媽市長」，蔡總統你有事嗎？

而行政不中立的第二號人物，就是到處撒紅包的行政院長蘇貞昌。他到淡水，就說政府「將」核定淡北道路；在汐止就說行政院會「大力支持」總經費達377億元的汐東線捷運；到基隆當然要說「加速推動」基隆捷運；最扯的是他曾明確反對的屏南快速道路，居然是由民進黨的縣長候選人周春米說，「已獲得行政院長蘇貞昌點頭力挺」。

選舉到了難免開支票，但像蘇貞昌這樣赤裸裸，把國庫當民進黨黨庫的，也可說是絕無僅有。「幸好」到目前為止，這些支票也只是在口惠的階段，蘇貞昌也只是畫一塊大餅來欺騙選民。

第三個行政不中立的，要數內政部長徐國勇。陳時中因為「KUSO廁所偷窺」踩到地雷，之後網路上開始有人炒作楊丞琳「（小時候）吃海鮮是奢侈」，堂堂內政部的官方粉專，居然也跳出來開酸。這是不是在陳時中競選團隊的徐國勇女兒，去要求徐國勇來當陳時中側翼，幫忙炒熱楊丞琳話題，徐國勇有必要說明清楚。只能說民進黨在「行政不中立」這點上，是罄竹難書。

所以陳時中居然敢去質疑黃珊珊「行政不中立」，這是那一種三流幕僚，會要自己的老闆跳到絕對不利的戰場？想到陳時中的這群幕僚「萬一」進入台北市政府，焦糖哥哥擔任觀光傳播局長，就覺得毛骨悚然。（作者為政治幕僚）