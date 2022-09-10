科技已成為21世紀國家競爭力核心，科學必須與應用和市場結合，方能有助於國家競爭力的提升。近年大陸投入大量資源發展半導體產業，卻未能得到相應的成果，讓大陸深刻體會科普與市場應用的重要。大陸於十八大後，開始強化科普工作，科普財政投入年增長平均8.16%；2020年科技館和科技類博物館共1525個，較2012年增加50%以上，視頻網站科普類影片流量更是迅速增長，大陸決心讓科學走入凡間，科普黃金時代正迎面而來。

台灣民間活躍起步早

大陸官方近日發布《關於新時代進一步加強科學技術普及工作的意見》文件，決進一步鼓勵建設具有地域、產業、學科等特色的科普基地，並提出兩岸「加強科普交流合作」政策方向。多年來，兩岸在科普領域已積累良好的合作基礎，科普交流相當密切，未來若能持續推進，勢必大有可為。

兩岸科普工作各有優勢，台灣高等教育發展較早，積累了許多科技人才，在科普領域起步早，經驗豐富。譬如1980年代建成的台中科博館，在研究、收藏、展示、推廣、經營等方面都走在世界前沿，成為大陸博物館界考察觀察的對象。此外，台灣參與科普工作的民間力量相當活躍，相關社會機構與公益組織發揮積極作用，利於科普工作走進民眾生活。

大陸近些年在科普展示、科普創作、科普讀物出版、場館建設等方面發展迅速，政府部門整合能力較強，且擁有前瞻性的規畫目標。《「十四五」國家科學技術普及發展規畫》提出，到2025年公民具備科學素質的比例超過15%，建立多元化科普投入機制。隨著經濟社會的發展，大陸從政府到民間，對科普事業的重視程度不斷加深，原創科普作品持續湧現，已誕生兩位摘得「雨果獎」的科幻作家。

先進國家的科普工作都已進行數位化轉型，兩岸亦因應共同探索科普創新之路。兩岸科普界已建立多種互動合作機制，為兩岸科技交流貢獻良多。創辦於2008年的海峽兩岸科普論壇，形成了一年一度的雙向互動交流機制，成為兩岸最具規模、最具影響力的科普交流盛會。再如以吳大猷科學普及著作獎為代表的科普評選活動，曾獲原創類銀簽獎的《草木緣情》，作者潘富俊來自台灣，出版社則是大陸的商務印書館，顯示出兩岸科普力量的融合效益。

數位科普兩岸多交流

兩岸科普界均面臨媒介數位化轉型的新挑戰，據大陸官方統計，通過微博、網站、微信平台傳播的科學資訊已占80%以上。網路是科普數位化的「雙刃劍」，偽科學、假科普層出不窮，令真假科學難辨。因此，兩岸科技工作者應創新傳播手段，鼓勵民眾參與科普互動，形成良性局面。台灣有一檔電視節目「流言追追追」，透過選定一些議題，邀請科學家解釋該議題，與民眾雙向、多元互動，應有助於民眾的資訊辨別能力，值得大陸借鏡。

鼓勵、引導社會資源參與科普，推動科普產業發展，應可為科技創新奠定基礎。大陸科普投入仍相對較低，相關基礎設施較為薄弱，尤其是民間與社會力量參與度低，還需要更多政策措施鼓勵民間力量投入科普工作，同時還要探索科普傳播新形式，發展科普講解、科學演示、科學脫口秀等新傳播形式，以增強傳播效果。

在歐美國家，科學家面向公眾的科普活動，源遠流長且已形成機制，包括發行出版物、開放研究場所等。英國學會組織的「聖誕夜少年科普講座」，德國的「科學長夜」等，都是科學家走出「象牙塔」推廣科普的案例。大陸既要學習借鑒西方的科普探索經驗，更要結合自身的社情民意，進行與時俱進的創新。未來，兩岸應鼓勵科普場館間互展互動，加強優秀科普作品、產品、展品等交流推廣，共同打造科普傳播的新範式。