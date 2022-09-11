也正是民39年（1950）年間，〈保衛大台灣〉的軍歌聲，韓戰爆發的廣播，美第七艦隊巡防台灣海峽的新聞此起彼落之際，那孫中山主張民權政治中的地方自治，在台灣的實施並未停止，如由里民大會，鄉、鎮、縣轄市區民代表會，縣、市議會、台灣省議會、立法委員，縣市長、省長等等選舉，都在憲法或有關訂定的法規下推動實施著。

民39年（1950）12月21日（禮拜四）下午放學，我從建國中學南海路校門出來，循南海路向泉州街走去，但見在交叉路口的省議會（後美國新聞處）大門及四周，圍滿了表情激憤的人群，聽聞是台灣大學校長傅斯年在質詢時辭世，是傅校長的粉絲們到省議會示威抗議。

情況是民39年（1950）12月20日下午6時，號稱大炮的省議員郭國基，在參議會中質詢國立台灣大學校長傅斯年，內容為詢問台大的「秀才教育」及聯合國捐贈台大器材遺失的問題，據在場緊鄰傅斯年而坐的教育廳長陳雪屏回憶，問答者雙方均無火藥氣味。然而因傅斯年長年健康不佳、校務勞累，導致當天質詢完畢下台後腦溢血猝逝。

時任代理議長的李萬居在接受《台灣新生報》記者訪問時，用國語發音表示「傅斯年棄世」，遭記者誤傳為「傅斯年氣死」，導致傳出「郭大炮氣死傅斯年」的傳言。隔日（12月21日）有400名台大學生遊行至台北市南海路省參議會，要求交出郭國基的抗議事件；隨後李萬居在省參議會第10次大會第5次會議上，鄭重以代理主席身分表示：「昨日郭參議員詢問各點，均屬普通問題，態度亦極溫和，傅校長回復時亦極心平氣和，並無憤怒之事。今日報載『棄世』誤為『氣死』，實為誤聽。」事屬烏龍一場，被我下課回家途中看到，記憶猶新而已。

那時省議會中的郭國基和李萬居、郭雨新、吳三連、李源棧合稱「省議會五虎將」，外加許世賢女士，有「五龍一鳳」的美名。台灣日後的民主體制發展，「五龍一鳳」當然扮演了重要角色。但從此以後，好像不少議員或立法委員，似以成為大炮為榮，電台及電視台的名嘴們，很多成為連珠炮，成為所謂自由民主途程中的必然現象；以致議會殿堂中的肢體衝突，亦屢見不鮮。

當然，這比打破腦袋，似乎文明一些，但是不竟要問一問，人與人之間的溝通協調，除了打破腦袋或大炮式互轟、扒糞以外，就沒有其他方法了嗎？理性的溫柔敦厚，忠恕仁義，是否該先存於民主自由之中！瞿秋白先生在《多餘的話》中說：「其實，最理想的世界是大家不要爭論，和和氣氣的過日子」。但不要爭論，看看民主自由的燈塔美利堅合眾國的表現，真是談何容易！

步武美利堅的中華民國模範省台灣，今之男生女生，各依志願自由結婚，但2019（民108年）、2020（民109年）離婚數對結婚數的比例皆在40%以上，也就是說這些年來，台灣每3對的新人中，必有一對以離婚收場。是的，以白頭偕老，和和氣氣過日子的男女還是多些，那麼對中華傳統的溫柔敦厚，忠恕仁義這些教條式文字，非要立志驅除不可乎。瞿秋白先生地下而有知，或吟詩歎曰：

為啥偏橫眉豎眼，立志不好好相商；

任性那相殘招數，會吵小孩要吃糖？

（作者為前中科院第二所資深研究員）

【未完待續，朱偉岳專欄每周日刊出】