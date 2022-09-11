面對40年來通膨新高、生活費用居高不下的民生經濟危機，英國首相特拉斯在9月5日正式就任，不久就逢高齡96歲、在位70年的英國女王，9月8日駕崩的世紀變局。史上第三位女性的首相，歷經柯麥隆、梅伊、強生的三任首相的內閣閣員，7月上旬開始，從保守黨黨魁的競爭行列，脫穎而出。如今除了要在9月底前，為女王舉行國葬之外，還要面對三個重大的課題：個人的政治信譽，脫歐的餘波盪漾，以及影響民生經濟的外交國防。

首先，她個人對於國家重大政策的態度和立場，前後不一，一變再變，在接受電視台專訪的時候，都被主持人拿出來調侃。從中間偏左的政治信念，轉進成為保守黨的內閣閣員，從反對脫歐到贊成脫歐。特拉斯還從贊成大麻合法化和廢除英國王室，乃至於到如今的積極反對；1994年在自由民主黨的黨代表大會上，公開呼籲，要廢除英國王室之後，又隨即在1996年加入保守黨，成為比其他保守黨員還要保守的下議院議員。

其次，2016年當時反對脫歐的特拉斯，是著眼於英國的經濟利益，並得以進行重大的經社改革。然而態度丕變後的脫歐政策，迎來的將是與歐盟國家的政治爭端。無論是北愛爾蘭和愛爾蘭「硬邊境」的人員通行和貨物運輸，以及英國和法國最重要港埠─多佛港（Dover）的邊境檢查通關，都比強生時代更可能產生「剪不斷，理還亂」的重大政治爭議，直接影響到英國和愛爾蘭與法國的關係。一方面，北愛爾蘭和愛爾蘭共和國「本是同根生」，人民往來和經濟活動十分密切，陸地的「楚河漢界」，導致爭議不斷；處理不當，就有北愛爾蘭人民舉行「獨立公投」的可能。

另一方面，英國和法國之間的英吉利海峽，近年來因為海洋資源日益困竭，兩國漁產捕撈，漁場作業地點重疊，歐盟對於捕漁權的任何規範與額度分配，英國不再需要遵守；則同樣的爭議，也發生在蘇格蘭外海，英國漁民和冰島漁民之間，由來已久的漁業爭端。

最後，「政治上，脫離歐洲；國防上，緊跟北約」，當會追隨甫卸任強生首相的腳步，其對於民生經濟的影響，有待提出更有效的因應對策。然而，有鑒於2月下旬以來俄烏戰爭的延宕，歐洲國家配合美國對於俄羅斯的全面制裁，已經造成歐洲的能源危機，因為能源和電價的高漲，民生物資的價格隨之高漲。「萬物皆漲，只有工薪不漲」；從醫護人員、郵電、大學教職員與保全和清潔人員，乃至於機場、鐵路/地鐵/公車、港埠的大眾運輸員工，一次又一次的罷工，則適逢保守黨黨魁的競選過程。

在近乎「無政府狀態」之下，強生首相卸任前的兩項作為，一是第三次造訪烏克蘭的首都基輔，另一則是宣布，將和法國合資，在英格蘭東部興建總價200億英鎊的核能發電廠，英國政府初期撥款7億英鎊。這種從外交國防，能源供應不足，到民生經濟凋敝，乃至於民怨四起的罷工，還因為執政黨黨內的茶壺風暴，以致於7月7日辭職後過渡的強生前首相，沒有辦法即時提出因應對策。

鑒古知今，保守黨從2016年脫歐公投以來，特拉斯已經是第四位首相。由於她原本是對中俄兩國、非常鷹派的外相，對美關係和對於俄烏戰爭的外交國防政策，應該會維持不變，延續強生的政治路線基調。新任首相的「減稅救經濟」思維，這些包括：「從第一天開始就減稅」（slash taxes from day one）；「撕毀與歐盟之間的規則」（tear up EU regulations）；「不會向大賺能源飆漲的風力發電業者和能源公司，課徵新稅（impose a windfall tax）」（不課徵「暴利稅」）。

但40年首見的通貨膨脹，對於人民日常生活的影響巨大，而興建新的核能電廠，緩不濟急。

一上任，國事如麻，女王的國葬和新內閣閣員的各就各位，必須在9月底完成；至於能不能在百日之後，聖誕節與新年過後，讓英國人民看到解決通膨問題的契機，肯定新內閣的政績，則受制於當前整個國際大環境的影響，前景不容樂觀。