桃園榮民之家請來清涼辣妹熱舞，讓阿公撫摸胸部及私處，引發不少熱議。某精神科醫師直言，安養院上演脫衣舞沒什麼不好，因為只要能激發長輩興趣的活動都是好的，他認為安養院的用心值得讚許，還建議下次應改請猛男，讓阿公阿嬤換換口味。

該醫師還說，脫衣舞者或其他情色表演，在台灣社會無法正當存在，是退步的象徵。

奇怪嘍！市井間這種表演還少嗎？新屋落成要請清涼秀、廟裡還願要請脫衣舞孃、出殯要找鋼管辣妹、更甭說喜慶宴會中的摸彩活動了。

幹醫生的，尤其精神科醫生，難道只研發出這種醫療方式才能提振老者的興致？跳脫衣舞、觸摸私處是好的話，那前些時有直播主公然幫老者打手槍就更值得鼓勵嘍！把榮家當成炮房不就得了。難不成是想讓他們回味回味八三一，治治失憶症？

或許某些老者可以或樂於接受這種表演方式，但並不代表每位病患都能適應，萬一興奮過度心臟病發作算誰的呢？

試試看啦！這種事如果值得鼓勵、大力推廣，恐怕老人院或榮家會立即爆滿也說不定，成為另一種生意，促進經濟繁榮也不錯。

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