美國參議院跨黨派議員將在9月14日提出「台灣政策法案」，在參議院外交委員會審議。目前尚看不到此一方案的細節，但根據媒體的報導，如果此一方案若在參院順利通過，將意味美台關係全面的升級，也就是1979年4月美國會所通過的《台灣關係法》晉升為《台灣關係法》2.0版。

1979年《台灣關係法》，美國的政策是模糊的，可讓美國行政單位可鬆可緊來解釋及執行《台灣關係法》。根據報載這次「台灣政策法案」，要把台灣列為「主要非北約盟友」，提議正名「台灣駐美代表處」，升格A IT處長為大使級， A IT台北負責人的人選必須經參議院通過。

「台灣政策法案」的美台關係將成為準外交關係及軍事的準聯盟關係，這將全面改變從1979年以來的台海現狀。其敏感度及危險性難以估計。美參眾兩院的跨黨派議員要提出此一法案，美國民眾的反中情緒有很強的力度，而美國參議院的參議員也為他本身的利益力挺這一法案。

對美國參議院兩黨參議員的此一冒進法案，美國行政單位是有意見的，白宮國家安全顧問蘇利文即表示高度的關切，相信白宮及國務院在近日定會與參議院外交委員會成員進行溝通，以免此一法案的通過，造成不可逆轉的危機。

此一法案的背後是否有我蔡英文政府及駐美代表處的痕跡，吾人不便猜測，但若是有，則是置台灣於危險之地，不可原諒。此一方案若發生在1980年代，當時兩岸是敵對的，蔣經國總統是希望與美國的關係是政府對政府的關係，我方希望《台灣關係法》有明確的安全條款，但當時美方是不同意的。

現階段的兩岸關係，我方應建立在和平相處、和平發展的戰略目標上，而非挑戰中國大陸的紅線。既使美國川普總統、拜登總統皆主張嚇阻中國大陸的政策，但是否踩中國大陸的紅線，美國行政單位一直是非常謹慎的。

「台灣政策法案」若要經過美國國會通過，尚有一段時間。但這個傷害現有台海現況的方案，要看美國行政單位與國會溝通之後，能否將傷害減低到最低程度。但無論如何，北京會有不可預測的反制行動。（作者為前海基會副秘書長、前中國廣播公司總經理）

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