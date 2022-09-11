旺報新近一篇社評《喚醒台灣人的中國心》，拜讀之餘，頗多感觸，不吐不快！

台灣地小人稠，是個移民社會，本當團結合作，方能在複雜多變的大千世界生存發展。可惜，因為推行民主政治，少數政客為求勝選，操作族群，統獨議題，區分早到台灣的「本省人」和後到的「外省人」之別，還說「台灣人」不是「中國人」，弄得台灣社會四分五裂，烏煙瘴氣，遭外人譏諷為「一個台灣、兩個國家」！也無形中被外人利用作為阻滯中國大陸復興的「棋子」，害得無辜的平民百姓經常生活在恐懼不安之中。

其實，如果我們能記得「四海之內皆兄弟」的祖訓，地球上所有的人不都是兄弟姊妹「一家人」嗎？「台灣人」何必自外於人，說自己不是「中國人」呢！著名的天主教聖人德雷莎修女生前就曾說，她是「阿爾巴尼亞人」，因為她在那裡出生；她是「馬其頓人」，因為她隨父母在那裡生活了18年；她也說是「印度人」，因為她一生為印度窮人服務，入了印度國籍。她更說她為天主而生，是個「地球人」。何等寬大的胸襟！

的確，只要我們有寬大的心胸、包容的態度，沒有自我中心，本國利益至上的獨霸心態，謀求和而不同的大同世界，天下就會太平，人民就能安居樂業。

記得多年前，我應邀去澳大利亞雪梨參加一次有關兩岸關係的學術研討會。 會後我們去參觀雪梨地標著名的歌劇院，碰到一群當地的青年，有人問我們從哪裡來？由於我們有人來自台灣；有人來自香港；也有人來自大陸的北京和上海，還沒等七嘴八舌的答話，我靈機一動大聲說：「我們是亞洲人。」(We Are Asians)沒想到他們也異口同聲說：「我們也是。」(We Too)大家笑成一團，因為「澳洲人」也和我們「中國人」成了「一家人」！

這一經驗給我很大啟示。我開始明白，為什麼歐洲國家人民經歷數百年的戰禍後，終於覺醒了。27個歐洲國家組成「歐盟」，各國人民自認是驕傲的「歐洲人」，成為一個「大家庭」的成員，這不是我們祖先所說「分久必合」的道理嗎？但願我們亞洲人在經歷西方列強長期「分而治之」的殖民後，也能覺醒，團結起來，合作互助，共為21世紀的「亞洲世紀」貢獻一份力量。（作者為退休大使，全球和平志工）

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