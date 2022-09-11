美國聯邦眾議院軍事委員會情報暨特種作戰小組副主席莫菲日前率跨黨派眾議員訪台，會見蔡英文後又到立法院與跨政黨立委交換意見，會中談論到「台灣政策法」，顯然該法成為議論的焦點。

2022年「台灣政策法」最早是在2022年6月份由美國參議院議員提出，該法案當時提出目的是為了進一步提高美國對台灣的支持力度，並應對大陸當局對台灣採取一系列軍事行動的具體回應；「台灣政策法」是繼美國《台灣關係法》後，比以往任何對台政策都要全面及完整的一次大變化，其內容涵蓋政治、經濟、軍事等面向，故引發外界關注與熱議。

「台灣政策法」後因茲事體大，故又延期處理。9月14日是一個非常關鍵的時刻，美國聯邦參議院外交事務委員會當天對2022年「台灣政策法」進行最後審議（mark up），倘若此法順利通過，將送交全院表決，不僅嚴重傷害中美關係，毀棄一個中國原則及中美三公報的具體內容，更無法接受的是，此法將無形或有形中，給予台獨勢力法理支持及鼓舞，等於美國不只縱容台獨，更是公開支持台獨；美國對華政策也不再是戰略模糊，而轉為戰略清晰，公開與中國政府決裂，並造成難以翻轉的局面。

美國白宮國家安全顧問蘇利文日昨表示，他將和國會議員討論這部法案，因部分條文令人擔心。台灣期待該法案通過後美國對台政策轉為清晰，在幕後積極遊說。然而此一掏空一中的法案一旦通過，台海局勢必將爆衝，美中交手難免，無異要把台灣送上戰場，美國行政部門理應緊張。

●具相當大風險性

由於「台灣政策法」的主要目的在於提升台灣安全及國防能力、嚇阻中國侵略台灣，其具體配套措施包括接下來4年提供45億美元軍援、正式賦予台灣「主要非北約盟友」（major non-NATO ally）地位，以及支持台灣加入「印太經濟架構」（IPEF）。這無疑是支持台灣成為一個國家，並給予相應的主權國家地位，更將其誘入成為反中聯盟中的一員，美國這種公開支持台獨的行徑，無論是有意或無意，都嚴重的挑戰中國的一個中國原則，對於國際、區域及中美關係都具有相當大的風險性。

「台灣政策法」若出台，將成為1979年美國制定《台灣關係法》（TRA）以來，最具重要性的對台法案，這不只是侷限在台美民間關係程度，而是正式宣示美國對華政策將由戰略模糊轉向戰略清晰，美國與中國大陸間的《八一七公報》將形同具文，凸顯美國的一中政策與大陸一中原則的歧異，美國掏空一中原則，對於世界安全及區域秩序都是一項主動片面的危害，這也意味中美衝突將正式浮在檯面上。

●後遺症無法收拾

中國大陸對外一直秉持和平共處五原則及不稱霸、不當頭的立場，一直以來對於美國始終保持對話空間，中國一直在堅守底線的基礎上與美國展開溝通、合作，更想要解決具體問題，中美關係鬥而不破，期盼合作共創雙贏的局面，但當面對美國在意識形態的偏見作祟下，「台灣政策法」等於摧毀了中美對話的空間。

「台灣政策法」推動優先並加快對台軍售，並修正美國《台灣關係法》內文，把提供台灣「防衛性武器」改為「可嚇阻解放軍侵略行為之武器」。這等於提供台獨子彈來製造中美及兩岸關係衝突。「台灣政策法」中對台45億美元（約台幣1350億元）的軍援，以及有別於《台灣關係法》較為模糊的措辭，允許將美國政府預算用於「有益於威懾人民解放軍攻擊行動的武器」，這些都嚴重挑動中美緊張神經。

「台灣政策法」，能否正式通過立法？該法有許多值得議論之處。首先，「台灣政策法」將正式賦予台灣「主要非北約盟友」地位，目前根據美國國會授權，台灣「享有和『主要非北約盟友』一樣的待遇」。這項政治定位無意會開啟中美間嚴重的軍事與外交經貿衝突。

其次，「台灣政策法」將現行駐美國「台北經濟文化代表處」（Taipei Economic and Cultural Representative Office）改為「台灣代表處」（Taiwan Representative Office），這非但對台獨是一項鼓舞的訊息，恐怕更會造成美中間為了台獨正式衝突開戰，因為美國等於公開支持產生國際上一中一台的現實情況。

再者，美國在台協會處長職稱將改為「代表」，任命則比照一般美國駐外大使提名程式，即需經參議院同意。這項改變等於宣告台美實質建交，互設代表；此外美國還承認台灣民選政府是台灣人民的合法代表，比照邦交國給予台灣代表實質外交待遇，禁止對美國聯邦及台灣官員設置交流限制，或限制台灣官員展示國旗等象徵台灣主權的物品等。

「台灣政策法」若立法成功，等於就是美國承認台獨法，試想大陸豈會坐視不理？「台灣政策法」規範美國應當協助台灣在公私領域對抗中國假消息、網路攻擊和大外宣，幫助支持台灣之國家對抗中國經濟脅迫。

●將決定未來美中台關係發展

當美國漸漸掏空一個中國原則之三公報，甚至開始思考第四公報的內容；大陸當局勢必要更積極主動調整及修正三公報內容，甚至進一步將中美關係進一步法制化，將兩岸關係更具體法制化，因應台美關係變化，中美關係與兩岸關係自然也必須隨之調整。

「台灣政策法」若通過，非但是美國朝野共識的對台國內法，等於將美國對台政策正式成文化與法制化，美國對台方面將由美國單方認定憑藉的「台灣政策法」，進一步操弄台灣成為反中抗中的馬前卒。

總之，當美國欲將「台灣政策法」立法，對美國來說，茲事體大，美方必須審慎全方位思考，不能因為選舉反中而沖昏了頭；美國方面究竟「台灣政策法」會不會立法？中美是否到了需要全面攤牌時刻？這些都取決於「台灣政策法」的未來命運。美國這部「台灣政策法」是站在美國立場及美國利益優先情況下，單方自我認定並處理台海問題的單方行為，對台灣無疑是一大傷害，台灣當局應當警覺。

另外，倘若美國行政部門、國會跨黨派通過這樣一部法律，等於宣告中美正式開戰，美國日後將難以戰略模糊，美國一向對台政策呈現國會激進、白宮保守的兩面操作手法將失效，因此美國對於「台灣政策法」必須審慎評估，一旦立法，難以避免中美全方位衝突，這將是世界的災難，也是台灣的災難，誰也都回不了頭。

對於「台灣政策法」的討論過程，凸顯美方遲早必須解決的重要問題，「如何將保護台灣的威懾力最大化，同時把對中國不必要的挑釁最小化」。然而法案中加強美國軍事援助台灣部分、將台納入後續的國防政策法案及深化與台灣的貿易關係，這些方向都是相當具體明確的；「台灣政策法」一出台，中美一戰實難避免，台灣就成為中美引爆衝突的導火線了，台灣問題也就因中美關係的解決而解決。（作者為中國文化大學國發大陸所副教授）

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