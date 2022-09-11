中秋夜晚沒有烤肉，也沒有吃柚子，隨興間轉台看了《英雄》這部電影，劇情豐富，高潮迭起。最後無名刺秦王時，想到殘劍被他刺殺時，在地上寫下天下兩字，無名忽然悟及唯有秦王才能一統天下，於是以劍柄刺向秦王，逃過一劫的秦王，在眾臣力諫下殺了無名。

想到殘劍所寫的天下，我想到了人民，於是覺得天下蒼生，更值得吾人珍惜。順著這個思維與念頭，想到這幾年的兩岸關係，是何等地嚴峻，何等地複雜，更何等地殘忍。是以，比諸天下蒼生，兩岸地互鬥互傷，又算得了什麼，不過是兩岸為了自己的聲名與意圖，藉民族復興與台灣主權之名，不斷地鬥，不停地爭。最後犧牲的是，兩岸人民的幸福與安定，而天下蒼生的死活，卻不是兩岸間最重要的心頭肉，這才是兩岸人民必須覺醒的迷思，更是正告習蔡必須始曉，人民要的是一個安定的家園和一個值得依賴的國家，而這個天下，更是人民心中的蒼生之家。

中共二十大即將在10月中旬召開，這是國際矚目的大事，不只是中共一黨的事，可以說是天下事了。中共已經是一個應該承擔國際社會安危的超大政黨，負有中共所謂構建人類社會命運共同體的責任與義務，除了讓中國好之外，更應該抱有讓世界更好的胸懷與智慧，為天下蒼生譜寫更有意義與更幸福安定的樂章。讓國際社會的安全與穩定，有中國共產黨的努力與心願所致，這是中共融入國際社會與行銷自己的大事。

想想前述殘劍啟發無名天下的大悟之道，兩岸鬥爭肅殺之事，比諸天下安危之勢，蒼生所想所願，皆是一個安全與安定啊，習近平和蔡英文看懂了嗎？《英雄》這部電影，習蔡一起看似乎別有意義，值得一窺究竟。（作者為中華戰略與兵棋研究協會研究員、中華兩岸與戰略研究協會籌備處發起人）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※