陳時中競選總部被披露的「綠二代」名單，歷來選戰中也算新鮮少見。年輕族群在網路上對此討論的比較全面：有人認為「綠營權力世襲不可容忍」，有人則說「新潮流的政二代才算數，這些都只是邊緣咖」，還有人說「蔡英文、陳菊都沒小孩，可惜綠營少了真正厲害的政二代」。

雖說藍營對此批評甚深，民進黨諸多高層後來也一直透過多方管道，希望媒體埋藏這個話題不讓繼續發酵，但所有名單在列的「綠二代」顯然不以為忤，沒人請辭，也不像爹娘那麼遮遮掩掩，兩代間的態度落差恰好描繪了台灣政治權力價值的當今走向：「特權，那又怎樣！你有嗎？」

打選戰，競選總部內外充斥著大批「職工、義工」進出，任務編組中只有真正具體操掌的人才會享有特定的分機號碼。這次徐國勇、許宗力、姚嘉文、蔡碧仲，甚至陳時中自己，原本名不見經傳的「兒子、女兒」們都投入打選戰也有具體執掌。算算年紀，這也早就不是「選戰夏令營」的概念了！綠二代們顯然對於政治，是具有高度參與的興趣或意願。

事實上，最近陳時中各種政見訴求極為分散且怪異。所有「去同志酒吧、拍攝公廁偷窺，上山採竹筍」，這些充滿著「異想天開、參差不齊」的創意，試圖多方塑造進行「市長形象、市政描繪」，顯然更傾向一種年輕的思路與決策！至少絕對不是競選總部內，管碧玲等老一輩會同意或主導的風格。

但最有意思的是，陳時中對於所有安排幾乎呈現「不經大腦的完全配合」！而且包括剛剛一度強硬表示要控告「二創網友」，之後又態度軟化，已經很多次都是「先出包、再道歉」！外界普遍認為是「焦糖」誤導了陳時中的競選主軸，但焦糖真能夠在陳彥安（陳時中兒子）的「不同意」下無所顧忌的揮灑？換做任何人是焦糖，在競選總部裡一定要趕緊巴結誰的支持？

台北市被視為民進黨選戰的首要戰區，陳時中競選辦公室裡也匯集著最大規模的「黨、政」往來，據此操作著「權、錢」乃至民間獻輸的各方資源。陳時中雖然由管碧玲負責籌畫傳統所謂的「政策小組」，也邀得謝金河、姚文智、潘思亮等人擘畫市政願景，但這些「老傢伙」都早已不是網路空戰、族群世代行銷的人物了。如今看來，真正訂定選戰主軸且大筆揮霍選戰經費的，無疑還是「綠二代」！

也由於陳時中隸屬「小英男孩」被欽點，英系勢力的黨政系統徹底主導，這次年底地方大選的「六都戰役」，民進黨內幾乎完全不見過往由新潮流「主打、主殺」選戰議題的快狠準！林智堅「論文門」一敗塗地之後，陳時中幾乎仍沒有系統性「左殺蔣萬安、右打黃珊珊」的戰術，幾乎都是忙著「塑造自己」，然後「自打嘴巴」。

過往民進黨各派系都有「年輕菁英」的培育路線，但大多囿於政治人物的師徒制與政治路線的派系整併。這次英系人馬挾著蔡英文最後兩年的權力絕對主導，意圖留下「小英路線」的最大勢力版圖，蔡英文的民間聲望長期以來主要靠「年輕、網路、空戰」，於是順理成章造就了更多綠二代這次「沒打過選戰，也能打」的參與機會。

民進黨諸多以權貴自視的綠二代，在法令體制的核心與邊緣處「囂張」甚至「黑金交錯」並不少見。說來幫陳時中打選戰的，說不定還算是比較中規中矩的一群，然而政治權貴的本質問題是：「很難接地氣」！他們想像中且刻意的安排，都不是骨子裡「紅酒舉杯高歌」，真正愛權力、愛熱鬧、愛名聲的陳時中。

綠二代的選舉創意，終究來自權貴階層的一種幻覺，零星破碎的選戰創意其實反而正在「肢解陳時中」！只是呈現出他更多的虛偽與牽強，粉飾不了陳時中無視人命的酷吏性格與權錢黑箱。疫情兩年多來，面對上千條人命也從不道歉的陳時中，參選後倒是低頭道歉了好幾回，政客為了選票，就是這般嘴臉。