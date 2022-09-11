1957年生的岸田文雄，去年和河野太郎等3位候選人競選自民黨總裁獲勝，成為日本第100任首相。外界對他不熟識，與其知名度不高有關，但這非因他少做事，而是性格使然。安倍2020年請辭前一直栽培他，但終因派系沒談攏，知名度未打開，才找菅義偉過渡。實則岸田上台前曾任安倍5年的外務大臣，也經歷自民黨青年局長、宏池會長、政調會長等重要職位，加上在政壇素有「沒敵人」的稱號，沉穩低調且念舊，預料延續安倍親台路線是可預期的。

2020年安倍請辭後，岸田首次參加自民黨總裁補選，這是他「銳變」的分水嶺。岸田雖出生東京，但對老家廣島念念不忘，最愛廣島鯉魚棒球隊，議員宿舍牆上掛著鯉魚隊球衣，受訪偶爾也穿球衣，被日媒稱「廣島球迷首相」。

他在私校開成高中的同學說，練球時岸田從不脫隊，集訓再怎麼累也不抱怨，他努力的精神至今沒變。「洪池會」派系中人形容他性格溫厚，善聽，不說謊不騙人，不出惡言不搶功。這樣的性格連老一輩政治家麻生太郎、森喜郎都願從旁協助。

但獅子座的岸田內外始終矛盾。岸田從小迷棒球，一直有「全員團結合作」精神，凸顯團隊卻隱沒自己，在什麼職位說什麼話，因而被稱「發信力」不足，就是無趣、不具話題性。但總裁補選改變了他，最終雖敗給菅義偉，但總算走出自己的路，被評「勇於力戰而敗的男人」。媒體說他像德川家康，沉穩等待杜鵑啼，他卻自認像織田信長，顯示內心期盼主動奮發的意念很強大。

說到與台灣的淵源，岸田比安倍深厚。岸田曾祖父岸田幾太郎1896年偕妻與襁褓中長子岸田正紀來台，經營木材和吳服（和服）生意，岸田正紀正是岸田文雄的爺爺。其後，家族買下位在信二路上一幢維多利亞式建築做為開設「岸田吳服店」所在。岸田後代曾來台探訪，發現古宅保存完整還當場落淚。

1997年3月時任自民黨青年局長的安倍率團訪台，宴席少不了和立委拚酒，但安倍、濱田靖一等人都不勝酒量，最後岸田從啤酒、紹興喝到茅台，為安倍擋酒，從此就有了「酒豪」封號，岸田還將往事放上官網。

去年9月自民黨總裁選前，岸田接受《日經新聞》訪問說，「就任首相後與中國打交道是優先工作」。今年適逢「中日關係正常化50周年」，中共二十大後兩國又將舉辦「元首峰會」，中日關係或可像中國大陸國家主席習近平所言「相向而行」；但代表安倍路線的「台灣有事，就是日本有事，就是美日同盟有事」，預料不會有變，從日本新版《防衛白皮書》已見端倪。

岸田座右銘是「春風接人」、「天衣無縫」。以人格純正、不做作為職志，這樣的人執政，不太可能翻臉不認人。

（作者為資深媒體人）