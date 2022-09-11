正當炎夏剛過，天候轉秋涼之際，本以為之前屢創新高的用電量不致再現，可讓供電吃緊壓力獲得緩解。沒想到媒體11日報導指出，秋冬供電狀況依舊不佳，將因機組歲修及空汙降載與停機，而出現備轉容量率不及7%的窘境，夜間尖峰的備轉容量率甚至可能低於6%。屆時只要發生任何非計畫性停機的意外，「限電警戒」的紅燈隨時可能亮起。

可能於秋冬出現能源危機的地區，還有位處高緯度的歐洲各國，寒冷天候將使天然氣的需求愈加殷切，除了用於發電，供暖用氣也是大宗。歐洲大多數國家向來都透過「北溪1號」長程管線，從俄羅斯直接進口天然氣，過往只有供氣量不足的問題，沒有發生過長期「斷氣」的情形。

不過，情況在2月俄烏戰爭爆發後有了變化。戰爭之初，不少國家因力挺烏克蘭，自發性減少或停止自俄羅斯進口天然氣。我國也同時表態譴責俄國的侵略行為，並由經濟部公開宣布，今年3月購氣合約到期後，不再由俄國進口天然氣。

不知是否挾怨報復，俄國在上周以技術性問題待解為由，無限期關閉「北溪1號」管線，輸歐天然氣目前已全數歸零，且無復送時間表，歐洲受到最大衝擊的國家非德國莫屬。

俄國每年輸歐的天然氣總量為1420億立方米，其中950億立方米的氣量為德國所用。為了因應俄氣停供後的需求，德國決定今年起長租5座浮動式儲存與再氣化單元（FSRU），用以接收來自美國的液化天然氣（LNG）。由於今年冬天僅有兩座FSRU來得及上線運作，供應量遠低於過往需求，德國政府於是進行能源供給的自我壓力測試，並於上周公布結果，最終決定暫緩於今年實施全面非核，並讓境內最後3座核電廠中的兩座，在年底以備用方式繼續保留至明年4月。

反觀天然資源匱乏的我國，現行能源政策已然重壓天然氣，我們真能放棄俄國這個LNG第4大進口源？能源局最新的統計數據顯示，我國今年不但沒有停止從俄國進口LNG，7月進口量甚至來到今年最高的20萬公噸。當初積極表態抵制，終究不敵現實需求，大街高調罵人、小巷持續交易的言行不一，令人咋舌。

我國眼前的能源危機與歐洲不同，主要問題是基載電力不足及供電穩定性欠佳，午間的光電發電量大增，帶來供電充裕假象，缺電壓力被轉移至夜間用電尖峰，除了採取需量反應並增購汽電共生電力，目前並無有效解方。燃氣發電占比未來將增至50%是另一項隱憂，如同歐洲此次面臨的問題，一旦供氣中斷，加上安全存量不足，能源危機將立即成為國安問題。尤其在兩岸關係緊張之際，穩定取得進口能源並提高自主性能源占比，才是維持繫國家安全的當務之急。

非核意志堅定的德國都能在能源危機下，務實地調整能源政策，將核電以備用的方式續留於供電網絡；當今蔡政府還有怎樣牢不可破的執念，非得於2025年步入非核？執政者別忘了，能源安全若先不保，「保台」終將淪為口號。

（作者為國立清華大學工程與系統科學系教授）