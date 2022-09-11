慈濟慈善基金會執行長顏博文首度透露去年首批BNT疫苗到貨時，因懸掛「復必泰」布條，所以由慈濟人先上飛機貨艙將布條扯掉，政府才肯簽收。外界原本就質疑當初東洋採購3000萬劑BNT疫苗破局是政治考量，現在證實連民間採購疫苗捐贈，蔡政府都還在搞「抗中」的意識形態。

新冠疫情2年多前爆發後，台灣東洋曾想代理3000萬劑BNT疫苗，但和中央疫情指揮中心交涉後宣告破局，也因此去年5月疫情大爆發後，戳破蔡政府超前部署的假象，造成800多條人命染疫死亡。

陳時中曾解釋破局之事，表示是因當時並不知道哪一種疫苗才會成功，所以購買策略是要分散風險，而不能買單一廠牌，否認與政治因素有關；東洋則說，主要是採購量太少。

而依顏博文的說法，去年5月慈濟對外宣布要採購疫苗時，還接到許多來自政界、工商業界等大老的電話勸說「買不到的，不要浪費力氣」。這才知道原來許多工商業大老都想要買疫苗，卻被政府勸阻或說政府自有安排。

只是，政府究竟有沒有擋疫苗？想當然耳，陳時中的答案一定是「沒有」。因為去年5月底，政府在還沒有審查通過高端疫苗EUA之前，就和高端簽了500萬劑採購合約。陳時中說買疫苗要分散風險，結果買高端疫苗卻是在「冒險」。

其實民間購捐BNT疫苗，關鍵就在亞洲區BNT疫苗代理權屬於上海復星，牽動兩岸政治敏感神經。過去陳時中一再否認疫苗採購有政治考量，如今慈濟爆料扯除「復必泰」布條之事，陳時中也坦認有換包裝，顯然疫苗採購如同潘朵拉的盒子，正一一被打開。