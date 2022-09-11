中共「戰狼外交」引起國際社會極大反作用，民進黨的外交則是另一個極端，對外交涉軟弱無力，對內卻是絕不容忍任何不利訊息及批評，恣意操弄反中、抗中情結，不惜淪為政治打手，箝制言論自由，只是欲蓋彌彰終非正道，經不起事實檢驗。

製造媒體寒蟬效應

中時新聞網日前刊載大陸學者季霆剛的〈同時得罪美中俄的瓜地馬拉〉評論，分析台灣友邦瓜地馬拉與美國關係不太穩定，必須仰賴台灣的援助等等。而外交部則以正式新聞稿表示，無法認同國內「特定親中媒體」，居然刊登中共人員所撰發認知作戰的文宣，惡意政治操作並散播假訊息。外交部除表達「嚴厲譴責」外，並呼籲媒體認清中共極權政府操弄手法，切勿成為進行認知作戰的工具及散播的媒介。

瓜國總統賈麥岱曾多次力挺台瓜邦誼，剛結束台灣行的瓜國外交部長步卡羅也表示，台瓜關係不會動搖，因為是建立在過去數個世代的友誼之上。外交部自信台瓜外交關係穩定，無法接受大陸學者唱衰台灣與外交部，但任意抹紅一個主流媒體親中，大搞「一言堂」，彷彿回到威權時代。親中、親美只是一種想法和態度，任何人都可以有不同的立場，外交部只允許與自己相同立場的言論存在，這不是箝制思想自由，什麼才是？

任何外交政策與事務都有不同解讀的「灰色地帶」及公開討論的空間，台瓜關係現階段或許非常堅定，但中國大陸也在中美洲積極擴張勢力範圍，因此，唯有以事實為基礎的周延分析才看得到全貌。例如因非法移民、政治腐化、組織犯罪、法治、人權等問題，瓜國未受邀出席去年12月的白宮「民主峰會」，瓜國則於6月拒絕參與在洛杉磯由拜登總統主持的「美洲國家峰會」，美瓜雙邊關係存有芥蒂，自然會影響台灣與瓜地馬拉的邦交。

今年1月，瓜地馬拉以每年90萬美元費用在華府進行政治遊說活動，但「付款責任」則由台灣承擔。美國自1938年開始實施《外國代理人登記法》以來，這種「A國遊說，B國埋單」的作法極為罕見，雖然外交部強調完全合法，但實在有違常理，引起華府議論紛紛，有損台灣國際形象，也凸顯台瓜關係不正常的一面。這樣有憑有據且具有警示意義的分析，外交部為何要害怕？

最關鍵的事實則是，民進黨再度執政，已創下了8國斷交紀錄，其中外交部長吳釗燮任內就有6國，媒體持續高度關切台灣與邦交國關係，當然有其正當性與必要性。外交部可以不接受、甚至駁斥作者的論點，卻選擇抹紅抹黑的手段，藉打假新聞之名行恫嚇之實，製造媒體寒蟬效應。

面對外媒不敢吭聲

外交部大概忘記了一個現在進行式的最典型案例，今年4月有媒體報導美國參議員向蔡總統「強銷」波音787型客機，外交部當時指責該報導惡意中傷，並擴大解讀為中共發動的認知戰或混合戰，國安局長陳明通也附和指出，這是認知戰的慣用手法，「在地協力者」一定有的。但最後真相是，無論台灣購買的機型、數量及價格與媒體報導完全一致。可悲的是，外交部已喪失自我反省能力，依然我行我素，繼續打壓媒體。

外交部處理媒體報導處處暴露出「雙重標準」，如權威《外交政策》期刊日前發表〈台灣不能依賴「美國爸爸」解決問題〉，無論標題與內文都有輕蔑之意，美國類似批判台灣防禦決心與準備不足的文章很多，但從未見外交部表示譴責或抗議，就是因為「親美反中」是最高原則，外交部只問立場，不顧事實。

日本前防衛大臣石破茂日前在外交部頻道直播的記者會中公然表示，釣魚台是日本固有領土。面對日方踢館嗆聲，公然散播假訊息，外交部第一時間卻選擇默不作聲，相較於對國內媒體及意見領袖的疾言厲色真是內外有別。

蔡英文的政大升等論文封存30年才能解密，新冠疫苗採購合約也要封存30年，藝人提及兒時「在台灣吃海鮮是奢侈」，被內政部反詐騙宣導開酸為「笑死」；民進黨執政亂象頻生，對掩蓋真相、排斥不同意見絕對是超前部署，外交部箝制媒體言論自由只不過是冰山一角。