中共8月份圍台軍演造成台灣空防相當大的壓力，但台灣國際戰略學會日前的一份民調顯示，有近7成的民眾並不擔心中共攻打台灣。儘管台灣民眾對於中共的文攻武嚇或已麻痺，但各方預期都認為戰爭其實離台灣越來越近。在兩岸軍力明顯失衡下，如果民進黨政府不積極思考以和為貴，繼續操弄抗中保台的策略，兩岸最終走上衝突之路，恐怕是不可避免。

台灣國際戰略學會9月4日舉辦「中共軍事演習與台海安全」民調發表會，民調針對中共軍演行為詢問民眾的態度，對於中共是否會藉由演習機會攻打台灣的問題，多數民眾並不擔心，比例達66.4%，表示擔心的民眾只有30.2%。也就是說，僅管面對兩岸情勢升溫，台灣民眾不擔心大陸利用軍演的機會攻台的人居多數。

另一方面，該份民調詢問美國議長裴洛西訪台的態度時，對於台灣是否應繼續邀請國外政要來訪，即使這麼做可能激怒中共發動軍演時，也有52.9%的民眾表示支持，而不支持的民眾則有36.3%，顯示台灣人還是希望維持國家的自主性，不希望國家政策受到大陸軍演的影響。

但這是一個很危險的現象，當國際社會都示警兩岸距離衝突爆發可能越來越近時，台灣人在面對不斷挑釁大陸行為的蔡英文政府並不在意，如此若激發大陸民眾民族主義的情緒，促成中共加速對台進行武統，台灣是否抵擋得了，這應該是大家都心知肚明的事。

「黑熊勇士」搞笑部隊吧

就以近日被吵得沸沸揚揚的「黑熊勇士」來說，在學者沈伯洋搞笑之下，聯電創辦人曹興誠竟然信以為真，願意投入10億元啟動兩個行動計畫，一是「保鄉神射—台灣反入侵實彈神射手訓練專案」，目標為訓練出30萬名平民神射手；第二個計畫是3年內，訓練出300萬名積極協助區域防衛的「黑熊勇士」，可以和國軍戰士配合，組成沒有漏洞的全民防衛。

如果他們相信國軍有保台的能力，又何必搞出300萬個「鄉勇」，難道他們以為訓練出這些「黑熊」就跟「義和團」一樣，刀槍不入，可以徒手接中共的飛彈。如是，那這批「黑熊」不是「義和團」，什麼又是「義和團」。

當然，老曹先生認為拿個幾十億元就可以抗中，他過於樂觀的心理大概可以歸咎為幾個原因。一、是中共70多年來天天都在說要解放台灣，但至今也沒有成功，所以台灣人認為中共在「吹牛」，對於共機繞台也已經麻痺，所以才顯得不在乎。

第二，是老曹先生心底應該是認為世界軍力最強的美國一定會來幫助台灣打老共，所以在美國的威嚇之下，中共一定不敢進犯台灣。

然而，目前台美之間僅有一部《台灣關係法》，雙方既非軍事同盟，亦無協防條約。就法而言，美國沒有任何法律基礎規定其必須派兵介入台海、為台而戰。就理而言，美國距離台灣遙遠，兩者位在太平洋兩端，是美國軍事馳援台灣的最大弱點。台灣雖然佔據第一島鏈的重要戰略位置，但台灣是否值得美國冒著被中共東風反艦飛彈擊中、就可能損失一條航母，以及艦上3000多名士兵可能喪失生命的風險而貿然參戰，其實還是個問號。

第三、是中共武統的代價高昂。除了台灣可能因為戰爭滿目瘡痍、經濟崩壞、百業蕭條，再加上兩千多萬台灣人可能不願意做「順民」，這些對中共本身很棘手外，中國還可能跟俄羅斯攻打烏克蘭一樣遭受到國際制裁，所以台灣流傳著一種「買台灣」比「打台灣」便宜的說法，因此台灣民眾普遍認為中國不會以武力統一台灣。

別輕忽大陸統一的意志

但有上述這些想法的人，都是以台灣的思維去推斷中國大陸的想法，而輕忽了習近平對於完成中華民族偉大復興和「中國夢」的強烈意志。就大陸而言，統一台灣是中國的「神聖大業」，台灣對北京是主權的象徵，它是一個原則問題，沒有絲毫妥協的空間。

尤其，中共近來的軍事實力不斷成長，其高超音速飛彈的研發比美國略勝一籌，令美國也不得不敬畏三分，而台灣的國防預算又遠低於中國大陸，兩岸軍力失衡的情況越來越嚴重。當美國的嚇阻力道越來越小，在和平統一無望之下，武統很可能就成了大陸統一的選項。

當戰爭距離台灣越來愈近，民進黨政府需要有智慧去避免戰爭，即使不談和平統一，至少也要能和平相處，以和為貴才是避戰的上策，也是絕大多數台灣民眾的心願，這也可以從台灣國際戰略學會的民調中，針對呂秀蓮近期所提出的對於「兩岸無冤無仇，我們不要戰爭」的說法，有高達80.4%的民眾表示支持，以及「用一個中華代替一個中國，讓兩岸恢復協商往來」的主張，有超過半數54.9%的民眾表示支持，可見一斑。

（作者為台灣國際戰略學會副研究員，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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