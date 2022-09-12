距離9月21日的美國聯準會政策會議剩下不到十天，強勢美元升值動能仍然極為強勁，市場普遍認為聯準會將第三次宣布升息三碼（0.75個百分點）至3.25％，年底的聯邦資金利率（FFR）則有極高的機率升抵3.75％甚至4.0％。聯準會快速升息的政策，加上更具實質緊縮效應的聯準會資產負債表縮表操作，在9月也將由之前的每月475億美元倍增至950億美元。

在利率迅速上調、流動性趨緊的大趨勢下，美元兌日圓匯率創下1997年以來的歷史新高，挑戰145日圓兌1美元大關，年初至今已經貶值24.8％，兌人民幣也逼近2020年初的7.0指標性關卡，新台幣在央行調控下，兌美元匯率從年初至今約貶值11.7％，與多數OECD工業國家貨幣貶幅相近；美元匯率指數（DXY）9月7日向上突破110，更是20年以來從未見過的高點；同樣20年來首見的，還有歐元貶值，兌美元匯率低於1比1的平價以下紀錄。

美元匯率強勁升值，猶如載著富豪巨賈與販夫走卒的鐵達尼號，在未知的北冰洋中隨時面臨撞擊冰山的危機。不過，聯準會主席鮑爾旗幟鮮明強調抑制通膨的決心，由於美國經濟動能強勁、就業市場火熱，鮑爾不只強調央行打擊通膨不會過早鬆手，言明控制薪資上漲是重要的目標，甚至不惜犧牲經濟增長率，鮑爾強調，「希望有一段經濟成長速度低於趨勢的時期，給勞動力市場帶來更好的平衡。」

聯準會強力引導市場降低通貨膨脹的預期，同時藉由調控股市，特別是壓制迷因股等投機炒作風潮，去除股市泡沫，重回以波動性較低的價值藍籌股主導的走勢。只要金融市場調控得宜，在供應鏈瓶頸陸續解除、國際油價向每桶80美元回跌、美國國內零售汽油價格下滑、房地產炒作熱潮冷卻，聯準會完全有可能維持美國經濟基本面的前提下，達成抑制物價增長率的目標。

對歐盟、日本等經濟發達國家來說，歐元與日圓兌美元匯率貶值，並不會造成資金外逃、經濟崩潰的風險，日圓匯率貶值創下1997年以來的新低，卻讓日本企業受惠。年初至今標準普爾500指數下跌超過16％、NASDAQ跌掉25％，但是日經225指數只下跌2.8％，日本傳統績優股在國際股市重挫的震盪下，逆勢走揚。歐洲的經濟情勢，固然因為俄烏戰爭而顯得更為複雜，但是英、法、德等龍頭的經濟基本面並沒有重大危機，同樣能夠吸收美元升值的衝擊。

真正面臨鐵達尼式的冰山風暴的，是新興市場國家。美元匯率升值引發新興市場資金外逃不是新鮮事，不過這次先由新冠疫情導致聯準會直升機撒錢救市，觸發貨幣性通膨，又遇到烏克蘭戰爭、供應鏈瓶頸與脫鉤、石油價格大漲與歐洲能源危機，這是1980年代以來僅見的完美風暴形成。滯脹、經濟衰退、高通膨、匯率貶值同時襲擊，越來越多原本已經債台高築的新興市場國家面臨國家破產危機，世界銀行與IMF突然面臨近百個新興市場國家同時需要救援的難題，財力與人力都難以支應。

新興市場國家將是強勢美元冰山風暴率先倒下的波臣，斯里蘭卡已經破產，岌岌可危的有巴基斯坦、阿根廷、土耳其等大國，以及約旦、阿富汗、茅利塔尼亞、蘇丹、索馬利亞、葉門、塔吉克斯坦等，排隊等待IMF與世界銀行救援的國家名單很長，可以一路排到GDP排名全球第十五大的墨西哥。

新興市場國家經濟與金融量體甚小，單獨出現債務危機並不會引發全面的風暴，但是必須擔憂的，首先是比債務危機更早出現的食物危機與社會動盪，其次是危機是否會如骨牌效應般連鎖引爆。對於後者，世界銀行已經做成一個期間15個月、總金額300億美元的緊急救助基金，來協助陷入困境的貧窮國家安度食物危機，上次G7領袖峰會也討論這個風險，另外再提供45億美元的救助金。G7國家領袖非常清楚，光是敘利亞難民就把歐洲搞得雞飛狗跳、引發社會衝突，威脅政權穩定，如果難民大量自亞洲與非洲湧入，工業大國將難以自保。

Fed主席鮑爾與G7財政部長和央行總裁處理自身通膨問題已經焦頭爛額，為了自身利益，猛下升息與收縮的特效藥，無暇兼顧新興市場國家債務危機等副作用，美元匯率升值這艘鐵達尼號還在厄夜冰冷的海上急速前行，能否避開撞擊冰山的悲劇？前景確實令人擔憂！