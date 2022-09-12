柯文哲列舉基隆捷運四大問題：找不到人蓋、錢要怎麼分擔大家不認帳、誰來營運、虧本誰要負責也都不清楚。柯痛批，「基隆輕軌從頭到尾都是騙局」。對此，蔡適應悠悠地說：不要為選舉唱衰基隆捷運。林右昌則辯說：基隆和新北都沒問題，就柯一直囉哩囉嗦。黃珊珊則消遣進不了基隆市區的基隆捷運，是太陽餅沒太陽！

8月中旬，蔡適應在五堵交流道附近豎起大看版，大大的標語寫著：「基隆捷運總經費425億，在我們手上定案了！」標語下，四人合體，從左至右，配上照片和自我標榜的文字：蔡適應 「全力協助」、蘇貞昌 「拍板定案」、蔡英文 「堅定相挺」、林右昌 「強力爭取」。

看板的標語，早已洩漏了「蔡蔡昌昌」4人不可說的秘密：他們只關心摟到了多少錢？！所以標語強調的是總經費425億，他們全力協助、拍板定案、堅定相挺、強力爭取的，也正是那425億。至於捷運誰來做？如何做？如何營運？能不能滿足基隆人的需求？能不能解決交通問題？....都不是他們關心的！

他們眼中只有$ sign，彷彿錢落袋，基隆捷運就從天上掉下來了！也難怪，一旦柯文哲戳破了基隆捷運的假象，他們便老羞成怒，還嫌批評者囉哩囉嗦！

看板上的政客，若有羞恥心，此番選舉的標語應該是：

報告鄉親，基隆捷運開通營運了！

報告鄉親，基隆捷運帶您平安回到基隆港！

無奈，政客無恥，爭功諉過，貪婪卸責，前瞻計畫騙騙騙！

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