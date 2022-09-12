前聯電榮譽董事長曹興誠最近很興奮，頻頻開記者會、上媒體暢談要培養30萬名保鄉神射手、300萬名黑熊勇士，他並宣揚主張台獨，說「這樣全世界才會來幫助台灣抗中保台」。老曹爽拿中華民國身分證，卻大言不慚喊台獨，腦袋清醒嗎？

能保護台灣2300萬人身家安全的是「中華民國」，是歷任中華民國總統領導下英勇犧牲奉獻的國軍，這個根據中華民國憲法成立的合法政府，論年紀有111歲，講遷台落腳也超過73年，戰火、斷交、文攻武嚇……什麼大風大浪都經歷過了，這是生活在島上包括曹興誠在內的每個國民，都該清楚的事。中華民國老早獨立、存在，空空如也的台獨，哪能保證安全？

再說，拜登政府時不時警告台灣「不支持台獨」；同時中共《反分裂國家法》明文台獨為其師出有名的武統藉口；曹興誠怎能睜眼說瞎話，「喊了台獨，全世界就會幫助台灣抗中保台」呢？騙人把頭自動伸出去，引來戰火，萬一援軍像美國航母雷根號關鍵時刻轉彎了，怎麼辦？

曹興誠有錢，花得起30億訓練30萬名保鄉神射手、300萬名黑熊勇士，如果這種天馬行空想法可行，難道國防部花不起這筆錢訓練後備軍人嗎？蔡政府新年度國防預算5863億元、美國軍購特別預算2400億元，還嫌不夠的話，美國政府還願意給台灣買軍火貸款額度，把尾數零頭挪出來用用，國軍、後備軍人難道還不如保鄉神射手、黑熊勇士嗎？曹興誠倒也把蔡政府、國防部給瞧小了吧。

最近輿論沸沸揚揚的殺警嫌犯林信吾遭起底是憲兵退役，林嫌習得一身殺敵好本事，不去殺敵反過來殺警，造成老百姓惶惶不可終日。敢問，這批「曹家軍」若非「良民」，會不會釀成台灣社會的治安大災難？「曹家軍」的紀律比國軍更好、更棒？那全民防衛動員署長你來做，中將缺，也不算委屈你。

更怕的是，這300萬「曹家軍」，還沒等到跟解放軍交手，蔡總統歲月靜好的日子恐怕先寢食難安了，才剛給日本友人安倍晉三三鞠躬，「曹家軍」成天練槍打靶比神射，蔡總統不怕？小民怕怕！

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