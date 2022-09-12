陳時中最近可謂流年不利，被批評在疫情緊張之際落跑選台北市長，參選正當性與道德性未當選先蒙塵。詎料參選至今，各種政見說法都未獲青睞追捧，連有心製作、入鏡影片要宣傳改善北市公廁政見，卻出現爭議的偷窺一幕，有如遭幕後團隊「銃康」的荒唐劇本。現在不在劇本範圍內，卻意外爆出慈濟慈善事業基金會執行長顏博文的「採購疫苗被勸阻說」，此般傷害性不大，污辱性極強的說法，恐將重重壓垮陳時中搖搖欲墜的人設與台北市長選情。

慈濟基金會執行長顏博文無心說出當初要採購疫苗時，接獲不少來自政界、工商業界等大老的電話，勸他 「買不到的，不要浪費力氣」。顏語中並未直接點名特定人士，然而此事非同小可，畢竟一旦被民眾默認是電話那一端的「警告者」，必然將引發眾怒成為眾矢之的，別說是選舉，就連政治生命都得直接結束。

然而陳時中卻很快地被媒體與政界人士與此事聯結在一起，除了因陳是時任部長、指揮官，沉潛內斂不足，盡是在防疫期間大出風頭，不免「人紅遭嫉」；更重要的是，當不少地方縣市政府與民間團體陸續表達願助購疫苗時，時任部長的陳卻表示「我敢說現在買不到啦！」，此話皆見諸於各報章媒體，難容飾詞狡辯。若非陳時中當時講得如此直白，今天顏就算是喊破喉嚨，也無人會聯想到陳，因此陳實無須怨艾都不當部長了「躺著也中槍」。

行政院也深知顏博文執行長的說法無異是一顆政治的深水炸彈，威力非同小可，趕緊發出5點聲明澄清，言明行政院獲知鴻海與台積電等捐贈單位欲購BNT疫苗捐贈政府時，就有協助行動；更搶功式、恩給式的「諭知」捐贈單位若無政府同意緊急授權（EUA）並提供免責承諾，就不可能完成此項任務。

聲明內文前四點，無非就是要表達此事若無政府同意，斷不可能成就慈濟與鴻海的好事。唯是在最後一點露出了馬腳說「期待外界應本於事實評論，勿以錯誤訊息誤導民眾。」

但，「採購疫苗被勸阻說」並非來自外界，而是事件關係人角色的顏，而倘有錯誤訊息誤導民眾，是否政院應循疫情期間造謠送辦的「惡例」先辦顏，而非恐嚇大眾。還是說政院認為慈濟「得罪不起」、抑或「欺善怕惡」？所以反而怪罪於外界、民眾，而不敢挑明著針對慈濟而去？

至於又傳出陳時中明明不當部長很久了，卻還能就清冠一號公費使用對象限縮的防疫問題，與疫情指揮官王必勝「討論疫情」，引來下指導棋、地下部長的惡評。只能說陳時中已經「業力引爆」，無論所作所為是因公或是好心建議，都很難不換來「懷疑論者式」的輿論對待，只能奉勸陳部長要管疫情前，還是先管好自己的選情吧。

（作者為自由撰稿人）

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