中秋節連假最後一天，窩在星巴克翻閱文獻檔案，起因就是上週日與陳耀昌老師聊到了玉井北極殿的那塊在清光緒十四年（1888）由時任道標中營都司儘先補用守備鄭超英所獻的「其道大光」匾，由於我最近才完成一篇關於南化反土匪「劉和」的小論，所以對於鄭超英這名武將在清末會待在玉井這樣的深山林內感到好奇，如果不是「撫番」，應該就是來「剿匪」，而這個匪很有可能就是劉和？

若是這樣的話，透過鄭超英的關係，他與「台南巨寇」鄭尚、鄭青這對「尚青兄弟」的故事，就有可能與劉和的故事連結在一起，如果再加上關廟的「卓認」，因為都在台南境內，就剛好可以湊成「府城四寇」，不是「京城四少」喔。

所以我就從清光緒十四年的史籍開始往前翻閱，果然在清光緒十三年（1887）4月的奏摺找到了關鍵線索，原來當時台灣縣令沈受謙密飭時任道標千總的鄭超英，偽赴台邑邊界以丈量田畝為由，暗中探查，伺機緝匪。只是這個匪並非劉和，而是當時的「鳳山六匪」之一的陳春林，這「六匪」可不是我瞎取名的唷，史料上的確有記載，其他分別是莊明月、蘇金英、劉乞食、尤永記、張老帥。沒想到我隨意取的「府城四寇」，竟然還真有實際的「鳳山六匪」來對應，加起來剛好湊成十，只不過這六匪的下場都滿慘的，除了陳春林被鄭超英逮到就地正法外，像劉乞食是被仇家追殺，最後自裁。

而鄭超英也因為緝匪有功，才陞任為都司儘先補用守備，所以隔年應該是為了感謝玉井北極殿的帝爺公庇佑，因此特地敬獻此匾。只不過，相對地，當時的鳳山縣令張星鍔，也就是因為這樣怠忽職守，捕務廢弛，而慘遭革職，所以，不僅是「小廟大故事」，就連大廟裡小小的一塊匾背後也有故事，千萬別小看了這些文物，它們的歷史價值絕對遠超過實際價值。

（作者為退休大學教授）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※