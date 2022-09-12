張善政擔任計畫主持人的宏碁團隊，幫農委會撰寫研究計畫，引用其他機關報告，是否算是《著作權法》的「合理使用」？從類似案例，原能會提告清華大學「抄襲前一年報告」敗訴，可見端倪。

原能會主張，清華大學「抄襲」前一年報告，比例高達7.19%，要求清華大學返還計畫經費，法院則認定這樣的引用屬於「合理使用」，判原能會敗訴。這樣的「A研究計畫引用B研究計畫」，與現在民進黨對宏碁團隊的質疑類似，那麼清大沒有抄襲，宏碁團隊當然也沒有抄襲。

在法院的攻防中，清大主張「期末報告引用前一年度的報告內容，是合理使用」，原能會反駁「清大有收受報酬，屬營業行為，不符合合理使用的要件」，這也是民進黨質疑宏碁團隊的一個爭點，就是說以政府經費執行的研究案，算不算是「非營利目的」。

法官在判決文中解釋：「因政府核能政策規畫有階段性、延續性及目的性，故期末報告利用前一年度期末報告之目的，係為遂行核能政策之延續性，被告非為營利使用」、「期末報告之性質，均為行政院原能會四年期核能政策研究及執行計劃，均屬非營利目的之語文著作。」

這也就是說，雖然清華大學是拿8750萬元的經費執行計畫，但與是否「營利使用」無關，而是要看「引用的目的」與「著作本身的目的」。同樣的道理，宏碁團隊引用NCC報告，是為了推廣IPTV在農業的應用；宏碁團隊的報告是農委會政策研究計劃的一部分，屬於非營利目的的語文著作。

當然了，民進黨會有其他的講法，協助林智堅抨擊台大的黃帝穎律師，一如往常附合民進黨的立場，他說：「張善政主持的研究案，領取農委會超過5736萬元，並非單純非營利教育目的或公益學術研究」。但除非認為黃帝穎的公信力高過新北地方法院，否則宏碁團隊符合「非營利目的」，應該是沒有疑義的。

從法律的觀點，清大勝訴，宏碁團隊也應該會勝訴；那為什麼民進黨忽然要對研究計畫雞蛋裡挑骨頭呢？逼迫原能會提告清大，是因為清大核工的老師們反對民進黨的「非核家園」，所以要用政治力去騷擾學者。

而現在拿宏碁團隊出來政治操作，則是為了搶救鄭運鵬的選情，要把研究案的正當引用，跟林智堅的論文抄襲類比，製造「天下烏鴉一般黑」的印象。如果民進黨真的站得住腳，直接要農委會提告宏碁跟張善政不就得了，需要這樣一天擠一點牙膏嗎？

農委會目前不提告的原因很簡單，一是自知會敗訴，二是綠營政務官們之前的研究計畫，同樣有類似引用行為。砍向張善政的這把迴力鏢，轉一個彎很可能讓民進黨的行政團隊翻船。

（作者為政治幕僚）

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