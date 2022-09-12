去年衛福部是怎麼擋疫苗的，台灣人真的忘了嗎？本來買疫苗就是政府的責任，畢竟，立法院早早通過8400億給你讓你買疫苗了，結果，陳時中的七部曲來了。

第一步，先抵制大陸疫苗。台灣拚命要進世衛，而人家世衛認證了大陸的國藥跟科興，台灣沒有理由不承認。但民進黨就是不承認世衛的認證，怎樣！這就完美排除大陸疫苗，只剩下歐美疫苗，而BNT跟莫德納是台灣最愛的。

第二步，造謠說大陸刻意阻擋，不讓台灣買BNT疫苗。大陸的復星公司投資BNT，比輝瑞更早，並且還一起研發，所以擁有大中華區總代理。任何做過國際貿易的，都知道大中華區總代理，是白紙黑字寫明了包含台灣地區的吧。這是商業合約，得照合約走。台灣要買，上海復星是一萬個願意賣。

第三步，是衛福部說不准，因為我要求BNT違反合約，我堅持要直接跟BNT買，以表示我台灣是獨立國家，不屬於大中華地區。同時，連開一系列綠燈，想讓高端疫苗緊急上市。所以，台灣沒有疫苗，沒有疫苗就繼續造謠說，不是我不買，是大陸惡意阻擋。

第四步，慈濟、鴻海跟台積電站出來買疫苗。購買的過程，證明很簡單，很順利，也證明大陸完全沒有阻擋，完全是台灣這邊的餿主意，就是用各種阻撓手段，不讓你買，行政手段、羞辱、卡關，各種匪夷所思的手段就是不讓你買。如果不是這三個團體背景夠硬，根本就擋不住民進黨的壓力。

第五步，各種猙獰的手段，實在是耍不下去了，民間買的疫苗終於到了。政府要求慈濟人還得提前上飛機，把「復必泰」拆掉，疫苗才能入關。慈濟這一口氣，忍了一年。

第六步，高端疫苗以光速出現了，同時陳時中竟然把購買疫苗的一切，包括會議記錄、購買價格，全部打包，保密封存30年。巨大的黑影，種種的詭異，明明在，遮也遮不住。

第七步，陳時中不准質疑，只能歌功頌德。

我在2020年，因為提醒說台灣已經有社區傳播的狀況，被當局查水表，派出所做筆錄，被移送地檢署。事實證明，台灣就是已經有社區傳播了。陳時中的防疫，除了每天下午2點聯播記者會，還忙著打壓疫苗跟言論自由。

疫苗黑箱，牽涉謀財與害命。有沒有謀財、有沒有害命，攤開來就一目了然。但是怕你知道，所以不准你知道。民進黨，可以把台灣人耍得團團轉，要台灣人不准問。台灣人就真的那麼善忘嗎？真的只有魚的記憶嗎？真的會讓陳時中當台北市長嗎？台灣人不想活了嗎？

（作者為作家）

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