美國聯邦眾議院議長裴洛西於8月2日抵台訪問，導致中共圍台軍演的常態化，升高台海地區的緊張情勢。裴洛西則公開表示，美國43年前通過《台灣關係法》，當時就許下對台灣的堅定承諾，她訪台是要向外界彰顯美台團結。

然而以《台灣關係法》的觀點，中美台三方關係是相當模糊的。依此法，美國是與中華人民共和國建立外交關係，不承認與中華民國有外交關係，亦不承認台灣是中國的一個省。是故在此戰略情勢中，美中必有一戰。按戰略的釋義，美國無重大的戰略利益，何須援台抗中，況且當前美國在台海周邊的軍事上處於劣勢地位，援台抗中勢必得付出重大代價，可能得不償失。

裴洛西離台後，共軍突然在台海周遭部署了包括6個艦隊的圍台軍演。從軍演的部署可以認知到，共軍已取得兩大戰略優勢。其一是部署重點已跨越台灣島，投入台灣東部海域。按海戰部署理論，在指揮艦隊不變的原則，部署採用「集中、機動、中央位置」。共軍部署的要點不但符合上述原則，更跨越了所謂的「第一島鏈」中央位置（台灣島）。這是劉華清在中共海軍司令員任內建立的戰略目標，亦是邁向「中華民族偉大復興戰略目標的第一步」。

另一戰略優勢在演習的整體部署，不但因位置控制台灣海峽，可連繫台灣島南北兩端，且又因掌控了巴士海峽、宮古海峽，共軍可藉艦隊機動指向不同方位的敵方艦隊，形成局部優勢，而各個擊滅。

裴洛西訪台後，西太平洋地區的情勢並無顯著變化，接著又有美國議員訪台，還有其他國家議員組團來訪，但都沒有引起國際的重大反應，反而美國與其盟國將軍力轉向第二島鏈，避開了中美直接的軍事衝突。此情勢的發展如同第二次世界大戰後美國在亞太的地緣戰略規畫，也就是由斯巴克曼所主張的「邊緣地帶理論」。

從裴洛西訪台事件可了解，一個國家若沒有軍力支持，是無法掌控戰略要地的。目前的現實是第一島鏈將由共軍掌控，未來第一、二島鏈間的海權勢將由中美海戰決定。由於戰爭形態的變動，結果尚難預料。航母是否仍是海權執掌的工具，尚未可知，但未來高超音速反艦導彈必將是關鍵性的武器。

在台海中線被陸方抹去後，不久的將來，第一島鏈勢必由中共掌控，屆時蔡政府「倚美抗中」的策略勢必落空。誠如中國大陸國家主席習近平所說「太平洋夠大，容得下中美兩國」，唯有消弭戰爭的可能才是兩岸人民之福。

（作者為中華戰略學會副理事長）