今天媒體報導了陳建仁到梵諦岡，參加教廷科學家會議，晉見教宗時被親切的認出來了，教宗在握手時跟身邊人士說：我認識他，他當過副總統呢！

這是難得的殊榮，教宗認識台灣的人士應該不多。但教宗不知道的是：陳建仁可能是一個墮落中的天主教騎士級教友，因為前不久他才被引介加入台灣的民進黨，而該黨可能利用他來作鬥爭的工具，阻擋其黨內要競選2024台灣總統大位的同黨同志！

陳建仁真的很可惜，在2016年大選時，以無黨籍人士被推為副總統，這是當時該黨主席蔡英文的高招，他們相互拉抬分任正副總統候選人，陳的學術及天主教騎士頭銜的光芒，掩蓋了蔡在民進黨內打壓異己，阻擋了她在黨內競爭的強力對手的出線，陳被人利用，作了政治鬥爭的卒子。

但，到了2020年蔡選第二任時，策略性的將陳建仁置於一邊，安撫她的政敵對手賴清德任副總統候選人，清楚的可以看出陳建仁只是個被交換和擺佈利用的人而已！

民主國家中，只要首任正副總統合作愉快，通常都會共同𢹂手作連任的規劃，但是在蔡的權謀下，竟然作出賴上陳下的政治交換安排，而當時陳也甘之如飴的退出，自願受蔡英文的擺弄，在沒說為何不讓陳再作副手的情況下，陳建仁就乖乖的下台了，陳建仁的唯命是從，讓外人都會重新評估了他的原則和格調。

尤有甚者，卸下副元首職務後，理當接受應有的國家禮遇，因為那是榮耀尊崇的象徵，但是，陳建仁目光如炬的，看到他回中研院會有更為優厚的待遇，及輕鬆穩定的工作，竟意外的拋棄了退位副總統應有的榮崇，去就薪水更高的中研院工作，佔盡了國家的便宜，如此的政治人物及傑出學者，讓人嘆為觀止！

而隨著2024年總統大選的即將到來，今年他又接受了蔡某的安排，出人意料之外的加入了，施政並不亮眼的民進黨，又要重作棋子去阻擋他人的總統競選之路，陳是學有專精的傑出學者，又是天主教德高望重的騎士級宗教人物，怎會甘作他人的棋子而任人擺佈呢？實在是有失其學術及宗教兩方面的成就，只能說政治權力會使人迷失了方向！

這次陳又以傑出學者，出席教廷的宗座科學院院士會議，再度使教廷認定了他的科學研究成就，又在會見教宗時被親切的認出，他是副總統級的教友，這種光榮的待遇，台灣人從未有過，陳的光榮成就遠在英國政經學院尚未確認的「博士」之上，但陳擁有尊崇的國際社會地位，怎會甘願去作政客見不得人的勾當呢？真是讓人百思不解呀！

可惜了，博士陳建仁及騎士陳建仁！

（作者為資深媒體人）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※