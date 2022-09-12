中秋連假台鐵發生重大故障，我們可以仿效「腦筋急轉彎」問：改革台鐵與基隆捷運有什麼相通之處？答案是：需要時說說，但從來不做到。

今年中秋節有3天連假，民眾出遊者眾，當然是台鐵重要的運輸高峰期，偏偏台鐵不爭氣，從連假前一天的8日開始，就因軌道計軸器通信電纜受干擾，台鐵一修再修，卻無法找出真正原因，結果號誌故障超過3天，造成西部走廊行車大誤點，估計影響近400班列車、超過7萬人受到延誤。

這次的重大疏失讓交通部長王國材及台鐵局長杜微再三致歉，強調會檢討改進，立委也要求專案報告，網路上更取笑：「原來台鐵會罷工的不僅工會，還有號誌系統。」朝野再次出現要求加速改革台鐵的呼聲。

其實，「改革台鐵」這件事，或是說這個口號，喊了2、30年了，每次有重大事件，包括意外事故、採購弊端、嚴重誤點、工會罷工時，總會再次喊改革；但沒有例外的是：社會要求、民代施壓、政客承諾，接著大家一起忘掉此事，直到下次事件出現時，再重覆這個過程一次。

這個情況與基隆捷運雷同，30年前，在台北捷運全面動工，一條捷運都尚未通車時，基捷就已成為地方政客們的最愛，首任台北捷運局長齊寶錚時代就不時碰到基隆政客來訪，要求北捷延伸至汐止、基隆，台灣政客也很不爭氣，一直到蔡英文時代，還是拿基捷作文章，而且承諾4年內通車，結果當然又是吹牛。

改革台鐵與基捷如此「好用」，讓政客隨手取得作為支票、口號，顯示的正是台灣政客的墮落。