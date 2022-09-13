九合一選舉快到了，難免又會有一些「抗中保台」的聲音出現，但是今年特別奇怪，民間的聲音反而大過民進黨，像聯電創辦人曹興誠就莫名其妙的闖出要炒熱「抗中牌」，但是民進黨人卻都不吭一聲，套一句兒歌：「你說奇怪不奇怪？」

過去不太參與政治的曹興誠，今年不曉得哪根筋不對，9月1日竟大剌剌的召開國際記者會，說要投入10億元啟動兩個行動計畫，一是「保鄉神射—台灣反入侵實彈神射手訓練專案」，目標為訓練出30萬名「平民神射手」；第二個計畫是3年內，訓練出300萬名積極協助區域防衛的「黑熊勇士」。

黑熊勇士 致命吸引力？

曹興誠的大動作一時引發媒體的興趣，佔掉不少媒體的版面。而且想當「平民神射手」與「黑熊勇士」的人還真不少，曹某的錢一砸下去，聽說兩個訓練班一下子就爆滿，看來還真有「致命吸引力」存在。顯然，有錢就是任性！

問題是，所謂的「黑熊部隊」並非是曹興誠想出來的點子，也不是「認知作戰」高手沈伯洋想出來的。2018年5月11日有一則新聞這樣報導說，台灣民政府打著「美國日後將接管台灣」為旗幟，以各種名目向旗下3萬多名成員吸金；檢方兵分七路前往中央會館及發起人林志昇家中搜索，竟意外查獲高達1.3億元現金。由於檢方此次行動太過突然，台灣民政府猝不及防，一度還調派自建的武裝力量「黑熊部隊」與警方對峙，結果連帶部隊身上所攜帶的槍枝、武器一併遭到檢警查扣沒收。

哦！原來「黑熊部隊」是「台灣民政府」首先喊出自建的「武裝部隊」，而且還是用來保護「吸金犯」林志昇的「私人部隊」。而由台灣民政府自組建立的這支「黑熊部隊」，據說內部編制180人，成員身著黑色衣裝、頭戴黑色安全帽，還配有鎮暴槍、警棍、盾牌等；官方還宣稱黑熊部隊「負責守護、保衛台灣人民的安全」。

那麼他們真的有「保衛台灣人民的安全」嗎？沒有。這支神秘的「黑熊部隊」最早曝光的是在2016年自稱是公民記者、台灣民政府成員的洪素珠，她於228假期借採訪名義辱罵老榮民，引起全台公憤，當時有民眾前往台灣民政府抗議，「黑熊部隊」就被派出「鎮暴」，拿起裝填橡膠子彈的鎮暴槍，朝著抗議群眾掃射，甚至還有成員拿出電擊棒、辣椒水攻擊，這也是「黑熊部隊」建立以來首次大規模的攻擊行動。

搞了半天，「黑熊部隊」不是在保護台灣人民，而是保護一些滿腦子充滿「反共狂想曲」的台灣民政府成員。而這位林志昇在台灣成名，最早是宣稱在大陸投資被中共坑害為名竄起。

依照台獨支持者曹長青的文章描述，林志昇與他的中國太太蘆京文兩人於1998年共同斥巨資，本著對故國熱土（指中國）的眷戀和對教育事業的深情，毅然接手成都嘉好實驗學校，並由夫人蘆京文親自出任嘉好董事長。並於1999年底投入巨資籌辦了依托國內外名牌大學，開展全日制高等職業學歷教育的私立四川恩立德學院。

林志昇、蘆京文夫婦在中國辦的學校，因拖欠債務人款項等問題，被中國成都當局強制托管，導致林志昇夫婦在中國的生意崩盤。這可能是蘆京文跟林志昇鬧離婚的原因之一。關於林志昇、蘆京文夫婦在中國的學校被當局強制托管一事，請見中國官方報紙《華西都市報》的報導「在審案標的896萬元 （林志昇）成都嘉好被強制托管」。

大陸騙不成回台騙

原來林志昇在大陸沒有騙成，就回台騙取台灣人，還有模有樣的搞起「台灣民政府」。這個被稱為「政治老鼠會」台灣民政府，在林志昇巧立名目之下，向所屬成員收取各種費用，成員辦理證件就需繳交1000至6000 元不等；此外，林還聲稱幾年後美軍來台接管會需要大量政務官，因此鼓勵成員繳交2萬4000元參與「認證課程」。林志昇甚至還佯稱要向美國法院提出接管台灣訴訟，因此向成員募捐款項，並稱每捐1元新台幣，日後美國接管可兌換1元美金，投報率高達30倍。

林志昇設立這個騙局，竟然還有不少人相信，並自願掏錢繳交。這些死忠追隨者經清點後確認共有3.6萬名成員，被林志昇詐騙至少3億元。最後法院審理發現，林志昇夫婦及幹部，涉嫌以「台灣民政府」組織名義宣稱，獲得美國軍事政府授權發行身分證、車牌和旅行證（護照）等詐欺取財，犯罪所得超過新台幣7億元，共300多人受騙。

而最怪異的是林志昇在2019年審理期間，竟然在家中跌倒受傷，被扶起後不久口吐白沫，一度沒有生命跡象，經緊急送醫後恢復心跳，當時家屬沒有同意醫院手術，而是在醫院觀察，直到病況危及，家屬將林志昇帶回家中，林志昇最後重病過世，家屬指稱，林志昇罹患癌症。

不管林志昇因何過世，但他確實被認定是一名詐騙犯，而且是以建立「黑熊部隊」詐財。如今「黑熊」重出江湖，雖然這次不叫「黑熊部隊」，改稱「黑熊勇士」，但是什麼名稱不取，「沈伯洋們」就是偏愛「黑熊」兩字。

洋洋灑灑寫了「台灣民政府」詐騙的故事，其實是有兩點啟示：一、民進黨不敢呼應「黑熊勇士」抗中的聲音，想必早就對台灣民政府的事心裡有數，擔心又要被騙一次，所以這次民進黨是採取完全沈默不予理會，省得可能惹得一身腥。

二、曹興誠有錢可以任性，但是千萬要記取台灣民政府的事蹟，可別讓新的「黑熊」給騙了，最後可能「抗中」不成，反而被當「盤子」，鬧得笑話一場。

（作者為台灣國際戰略學會理事長、教授，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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