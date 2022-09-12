前民進黨立委鄭寶清、縣長蘇煥智此次分別投入桃園及台北市長選舉。兩人有志一同，都希望藉由參選再造「新黨外運動」，以替民進黨找回「清廉、勤政、愛鄉土」的黨魂與創黨精神！

事實上，自蔡英文執政以來，透過精進控制輿論走向與大量豢養網軍側翼，使得民進黨內部生態逐漸走向黨同伐異，呈現出單一極權化的方向發展，不但悖離政黨政治精神，亦違背創黨黨魂。只要是不願選擇融入、依附當權派者，即便過去曾為創黨元老或是所謂的民主前輩，依舊逃不過被批判、鬥爭的下場，更遑論他黨人士或是平民百姓。任何人只要發表違逆當權者的意見，輕則以網軍出征，重則以《社會秩序維護法》究辦，全面限縮言論自由，以至於許多從黨外時代即參與民進黨政治運動的前輩紛紛離去，不願再與現今以蔡英文為首的民進黨為伍。而所謂的民進黨也逐漸淪為一言堂的「小英黨」！

回顧歷史，權力絕對是一面政治人物的照妖鏡！陳水扁執政末期，因爆發國務機要費等貪汙疑案，重創民進黨的社會信任度，使得以新潮流為主的黨內要角與立委紛紛對陳水扁的用人、政策甚至路線進行全面性批判。也由於批判不留情面，導致深綠團體不滿，對批判者冠上「十一寇」的罵名。而這「十一寇」也都因遭受深綠支持者抵制，最後不是落選就是被迫淡出政治圈。

諷刺的是，此次代表民進黨角逐桃園及台中市長的鄭運鵬、蔡其昌兩人，當年亦名列十一寇之列。只是當年振臂疾呼必須改革民進黨的兩人，在歷經落選、短暫失去政治舞台的教訓後，如今再回到政治舞台，卻已不復見當年的理想性。或許正因為曾經失去而更懂珍惜，當兩人都受惠於蔡英文對於黨內直轄市長候選人的直接提名權後，不但不見用過去批判陳水扁的標準批判蔡英文，反而變本加厲成為捍衛蔡英文權力的鐵衛軍。諸如萊豬、疫苗到近期蔡英文不分青紅皂白下令全黨力挺林智堅的抄襲案，以及蔡英文將黨派利益優於全民利益，以總統之姿批判民選台中市長等大小事等都一律全面噤聲！

權力使人腐化，絕對的權力使人絕對的腐化是不變的真理！如今，鄭寶清與蘇煥智等人希望用自身的參選帶動新黨外運動，以防止民進黨繼續悖離創黨精神。從選舉結果論之，鄭、蘇之舉最終可能只是以卵擊石！但撇開選舉面，唯有曾經的同志願意前仆後繼、不計得失毀譽地替民進黨糾錯，才有可能喚起人民對民進黨的重新審視。

然而，這樣仍不足以讓民進黨學會檢討！以東廠案為例，若沒有選舉的壓力與選票的制裁，難保民進黨不會再創更威權的統治模式。

（作者為立委國會辦公室主任）