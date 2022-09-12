本欲挾著「防疫英雄」超高人氣投入台北市長選舉的前衛福部長陳時中，經過幾波錯誤的選戰操作，在北市三腳督中已呈現穩定落後的局勢；尤其隨著他過往在擔任中央流行疫情指揮中心指揮官期間荒腔走板的表現被不斷揭發，更持續拉高選民對他的仇恨值。

近日，慈濟慈善事業基金會執行長顏博文在接受媒體專訪時透露，去年採購BNT疫苗時接到政界、工商界大老的「勸退」電話，要他們不必浪費力氣了，因為買不成的。此言一出，引發社會譁然。儘管行政院發言人羅秉成出面澄清，表示絕無阻擋民間採購疫苗一事，然而，對照去年民間捐贈疫苗一波數折的艱辛狀況，社會大眾會相信顏博文還是羅秉成的說法，不問可知。

有趣的是，慈濟基金會的聲明中，在感謝政府在各項申購流程上的依法協助時，特別點名「感恩蔡英文總統成就圓滿此事」，沒有提到陳時中，但在顏博文的爆料事件中，陳時中才是風暴的中心，因此，即使慈濟發出感謝聲明，也救不了陳時中。

陳時中的防疫成績是否那麼優秀，見仁見智，但是他在擔任指揮官期間對雙北、尤其是台北市非常不友善，相信市民點滴在心頭；這種不好的感受，不論陳時中在宣布參選後跑幾趟萬華區，恐怕都難以消除，畢竟稍為有點頭腦的人都知道，此一時、彼一時也，陳時中現在對北市市民、對萬華區的一片熱心，都是做出來的，有幾分真心誠意，台北市民不是傻瓜，不會看不出來。

近日多個民調都顯示陳時中落後趨勢幾乎已成定局，除了長期以來過強的政治立場，讓陳時中對非民進黨執政的台北市實在欠缺溫暖與公平，以致於很多市民難以認同之外，豬隊友們也一再為陳時中創造、累積厭惡感。例如，幫他操盤網路的網紅焦糖，以及在網軍作業中也有一席之地的四叉貓都不是討喜的人物，低俗的風格與錯誤的人設，當然很難幫陳時中加分。

此外，資深媒體人周玉蔻更是豬隊友隊長。不久前周才因抹紅中天電視遭台北地方法院判賠280萬元，但接著她嗆決定參選桃園市長的前民進黨立委鄭寶清「拿中國錢」，為此，鄭寶清以涉嫌妨害名譽及違反《選罷法》對周玉蔻提告。而針對慈濟BNT疫苗採購引發社會大眾對蔡政府的不滿，氣急攻心的周玉蔻又拿出她的101招，稱慈濟是中共同路人。

有人統計，因抹紅他人引發的法律戰，周玉蔻從來沒有贏過，有這樣的敗軍之將不斷叫囂助陣，陳時中就算擁有超高規格的豪華競選團隊、有最豐沛的資源，選情也很難拉得起來，因為單單一個周玉蔻的負面戰力就足以抵消千軍萬馬的努力。

與人為善才能爭取到最多支持，奉勸陳時中，讓那些天天製造敵人的網紅、網軍頭子、資深媒體人什麼的，趕快閉嘴吧，不然陳時中的選情還會一直背下去。

（作者為作家）