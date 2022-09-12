彷彿認定台灣人的智商不超過雞腦袋，前衛福部長陳時中說他去年沒有阻擋疫苗，甚至認為蔡英文只是出面協調不好處理的事情，至於為什麼蔡英文出面後，慈濟、永齡基金會與台積電所購買的疫苗就很快通過政府批准，誰都無法解釋。

百般刁難 拖延申請

慈濟執行長顏博文接受媒體訪問時還原去年採購的過程說：「當時有許多工商界、政界大老勸說慈濟不要採購，因為政府不會允許。」可見政府刁難，眾所周知。但慈濟基於慈悲救人，仍願一試。是直到證嚴法師生氣了，發言批評，才逼得蔡英文與證嚴法師視訊。通話後，疫苗申請才一路開綠燈，公文終於通過。

關心這個過程的人都應該還記得，無論慈濟也罷、永齡也罷，台積電也好，一開始都無法突破疫情指揮中心轄下衛福部的所謂「審查會議」。他們總是用公文補件、公文旅行阻擋慈善團體、地方政府、民間企業的疫苗採購申請。總之，一切政府統包管理，誰也不許進口。

去年的記憶未遠，人們都還記得，當時陳時中領導下的疫情指揮中心，不斷拖磨阻擋。所有送進去想購買疫苗的申請，沒有一個通過。所有的理由都是：政府有全面考量，疫苗牽涉層面複雜，必須政府統一管理。中央疫情指揮中心變成台灣最大的獨裁者。

從去年5月中疫情爆發開始，民間即發現缺乏疫苗，最嚴重的是醫護人員也沒有疫苗可以打，缺乏保護，非常危險。去年5月29日一篇文章被大量流傳，那就是〈那不是數目，是人，是生命！〉其中寫到：「藥品不是沒有，疫苗已經在門口，宗教慈善團體、企業家，都自主自願的買了疫苗，準備回來捐贈給國家。講白了，人情都做給國家也沒關係。」

大家都跟作者有相同的感慨，有這樣的慈善團體，有這樣的醫護人員，真是台灣的福報。然而台灣卻有最大的詛咒，那就是中央疫情指揮中心。你可以想像，一邊是帶著疫苗想救人，一邊是病患需要救治，老百姓需要疫苗，醫生也願意全力救人。可是中間擋著疫情指揮中心，他們就是要讓你拿不到疫苗，讓你站在那裡，眼看著疫情大爆發，死者一天天增加，死亡的陰影壓在每一個人的心頭，壓在每一家庭的頭上。

這一篇文章所激起的民憤迫使總統府出面說明政府沒有拖延，但所有申請一個都沒通過，所有公文都被壓死。這就是當時的處境。人天天死去，醫護天天陷入危險，民間如此急迫，陳時中和衛福部還在拖延，這個政府又拖了1個月，直到去年6月26日，拖到證嚴法師都看不下去了，逼到蔡英文與證嚴法師視訊通話，蔡英文才在臉書發文，衛福部才開始疫苗採購作業。這就是人民看見的真相！這就是人民眼中的陳時中！

慈濟救人 政府殺人

當時民間流傳一個說法是：「人民太慘了，媽祖婆看不下去，要出來救人，還得去拜託慈禧太后，公文才能通過。」這樣的政府還有天理嗎？今天陳時中還反嗆「你說我在擋疫苗，我覺得這個腦袋有問題」，他完全忘記了因為疫苗延誤導致多少人死亡、多少家庭破碎。他的口頭禪是「我負責」，面對1萬多條人命，他還落跑去選市長，他負什麼責？這樣的陳時中，有一點同情心和悲憫心嗎？這樣的人如果來主政台北市，台北人是準備過什麼日子呢？

宗教界講究慈善與悲憫，總是願意原諒世人的錯誤。然而，再慈善的心，也不知道如何原諒殺人者。「一邊想救人，一邊等待被救」，而中間卻擋著官僚，他們不讓疫苗進來救人，他們寧可看著生病的人一天一天死去。這樣鐵石心腸的阻擋者，難道不是在殺人？那些阻擋疫苗的人，那些讓公文拖延的官僚，難道不是殺人共犯？如若他們能被原諒，要如何向逝者交待？如何向天理交待？

再多的謊言，都無法抹掉去年大疫下的恐慌、人民的無助、逝者家庭的悲劇；更無法遺忘那些官僚的無情、殘酷、冷血、飲酒狂笑的嘴臉。

記憶不遠，人性的錯誤可以被原諒，但冷酷殘害人民的人，不能原諒！