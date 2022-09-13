2015年9月，剛入了秋，那時的家裡天氣已經微涼，同學們都開了學，只有我還在家繼續過著暑假，那時候的心裡對於台灣這個聽起來陌生又熟悉的地方，既嚮往，又恐懼。我嚮往將要在一個全新的環境裡度過半年的時光，可是又害怕面對離家那麼遠，又從未接觸過的那一個小島。轉眼間開學的日子到了，踏上那架從長春到台北的飛機之前，我曾想像過無數個未來這半年會發生的場景，然後當想像中的日子來臨，我發現一切都比我想像中要好。

到了台北乘大巴車來到學校所在的台中市的時候已經是晚上，那時對這個地方第一個印象就是，好熱啊，熱的上不來氣，當然也不知道當時是不是因為來到一個陌生的地方，心一直在跳的關係。當時的自己也沒有想到慢慢的我會那麼適應這個城市，那麼喜歡那個城市。

一切都按部就班的開始了，整理寢室，選課，上課，一切都很順利。室友們也都很友善，很照顧我，很逗逼，這讓我感到輕鬆了不少。有這樣一群人陪伴著，日子當然不會無聊。事實證明，我們真的把我們的生活過的很精彩。

我們和台灣的同學們一起上課，一起討論，我喜歡他們問我問題，然後用驚奇的眼神看著我，對我笑著說，是這樣哦。我也喜歡知道他們的事情，不管怎麼樣，還是有一種像是一家人的親切感在吧。畢竟我們彼此說的話我們都可以聽得懂，我們的文字互相看得懂，我們長得一個樣子。我希望有更多的台灣人瞭解我們飛速發展的大陸，讓他們也願意去我們的家鄉看看。

幾個小夥伴每個星期都會制定攻略去一個地方旅行，我也覺得這種深度的自由行，真的是再好不過了。我們將台灣走了個遍，走過了台北繁華的街道感受了那裡的時尚態度；雖然花蓮陰雨密佈但是太平洋的藍色讓我印象深刻。

高雄的高雄之眼我們一起坐在上面想像著有一天和自己愛的人坐在最高點；台東的那一個下午下著毛毛雨沒有行程的我們窩在民宿裡，從窗戶望向遠處霧氣繚繞的山，反而覺得就這樣靜靜的也很美好；我們在鹿野乘著滑翔傘從山上滑下，因為青春就是要做些勇敢的事。

墾丁夜宿海生館，和可愛的小魚共度了一夜；還有凌晨放棄睡覺坐了幾個小時的車走在盤山路上，夥伴們一路因為暈車狂吐可是就為了看那清晨的日出；為了看金馬獎在雨中從早上等到晚上；去台北跨年做義工，邊揀著垃圾邊聽著演唱會，新年倒數幾十萬人一起在101前倒數，煙火綻放，和身邊的人說著新年快樂，那一刻的興奮和感動大概是這輩子都忘不掉的畫面。

不旅行的時候，我們在台中尋找好吃的，逛街逛夜市，有說有笑，一直覺得那就是青春的樣子，我們都很美好。

生活了半年的台中，一座台灣少見的沒有海的城市，它沒有台北的快節奏和繁華，也不像台東花蓮那樣清淨，它讓人覺得舒服，愜意。每天到了下午才開的飯館，不慌不忙的路人，不管有多少客人都認認真真踏踏實實的老闆，711熱心的店員大哥，還有每次包車都會把價錢減到最低，從來不拒絕我們砍價的司機大哥，「可以可以啊」他每次都是這麼說。我遇到了很多像他一樣可愛的人，讓我覺得人在異鄉也可以很溫暖。

台灣的課堂很活潑很開放，老師和學生之間更像是朋友，會和學生們無話不談，有時說起難過的事情說著說著就哭了，說到有趣的事情就大笑好幾分鐘，聖誕節的時候會給學生們發聖誕糖果，問著放學了我們要去哪裡玩兒。她們都很真實，台灣的人情味兒真的和傳說中的一樣，不管到哪裡都是那麼的濃厚。（李禹歐/東北大學交換至台中教育大學）

（本文來源：「兩岸青年」公眾號）