近來台海情勢緊張嚴峻，內有資本家「民兵鄉勇」的招募，還有候選人要求簽署「不投降承諾書」的四面出擊，「保台」之聲此起彼落，蔚為一股輿論熱潮。不過，「保台」究竟葫蘆裡賣什麼藥，人們在簽下承諾書或者報名表之前，應該有權利問清楚。

還記得今年7月美國前防長艾斯培來台訪問，他為「美台友好」獻出了「堅若磐石」之計，那就是鼓勵台灣不分男女老幼「全民皆兵」。不要以為這是艾斯培的突發奇想，恐怕是如今美國政界不分黨派看到烏克蘭的經驗後，對台灣寄予新的厚望。

拜登政府通過新一批對台軍售案，但項目卻以彈藥後勤補充為主，就能看出美方挾著「不對稱作戰」的想像，從而調整了對台軍售的方向。而且眼光已經退縮到開戰伊始的D-Day，等於要台灣「全民」做好打「巷戰」的準備。以台灣地理環境條件來看，所謂「不對稱作戰」訴求的以小搏大、以弱鬥強，最後真正上演的可能是短兵相接、近身肉搏。

美國心裡想的「保台」，是要台灣人人成為它抵禦北京突破第一島鏈的人肉盾牌。借用香港反修例風波「勇武派」的術語來說，就是要「攬炒」（玉石俱焚）。別忘了去年12月還有美國學者在軍事期刊鼓吹台灣要先自毀自宮，採取「焦土戰略」阻嚇中國大陸的「入侵」。美國人的方案百百款，但內在理路都是相通的，為的是美國的國家利益，而不是台灣的利益。

這一套名為「保台」實為「攬炒」的思維，正在台灣「潤物無聲」滲透社會大小孔隙。前陣子蔡英文總統正面肯定了八二三炮戰與蔣經國的歷史意義，令很多人跌破眼鏡。其背後真正的意圖，恐怕不只是選舉考量要拉攏藍營支持者，而是正在建構一種重新詮釋歷史的「保台」史觀。

這一點，從她今年7月難得現身在「乙未保台戰役」紀念儀式看得更為清楚。她除了感念先烈之外，重點其實放在了強調「義勇軍在前線作戰，也有鄉親援助軍糧，提供後勤支援」。

談八二三炮戰與蔣經國，她只言「反共保台」，不提「一個中國」；談乙未戰爭，她只言「保衛台灣」，不提「抗日反殖」。基本已經可以勾勒出蔡英文的「保台」史觀輪廓，那就是不只要奔向戰場，還要人人整裝待發，不惜犧牲生命來「保台」。換句話說，美國政客口中的「全民皆兵」設想，正在透過民進黨政府細緻化的史觀書寫以及思想動員，一點一滴鋪陳開來了。

問題在於，這套新史觀裡面被主政者省略掉的部分，恰恰是兩岸在關係冰封之際，最為欠缺也最為需要的政治和歷史連結。當這一條紐帶被抽離掉之後，台海張力已然脆弱到要是出現任何意外插曲，都有可能一觸即發為一場戰爭。

還有一種可能危機，在於美國拱火拱到真的越過了紅線，即將審議的《台灣政策法》就是一例，兩岸情勢相當有可能又被推高到下一個更為激烈的回合，誰也不知道哪一個回合就是「非和平方式將是不得已情況下做出的最後選擇」的到來。

台灣人多數都認同「保台」，但也要認識到戰爭不會是兩岸的唯一終局。「保台」的話語權不應該被激進的民粹號召所綁架，也不應該把決定權交給美國手上，只剩他們為台灣開出的唯一選項。不談反戰和平的可能，卻一面玩火引戰一面空談保鄉，這種「保台」方案豈不怪哉？莫讓「保台」淪為「攬炒」的修辭。

（作者為《香港01》駐台首席記者）

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