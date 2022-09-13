在各方屏息以待，主計總處於日前公布8月物價調查結果，通膨率降至2.66％，比預期和緩，這也是半年來第一次低於3％，反映自年初俄烏戰爭以來的這一波通膨壓力已然趨緩，這自然是好消息。

台灣的通膨率已有十年沒有超過3％，自年初以來，從外食費、雞蛋、麵包、沙拉油到衛生紙等日常用品無一不漲，這讓不少人開始擔心，1974～1980年的停滯性通膨是否又要捲土重來。可喜的是，從通膨率連兩個月下滑，並於8月跌破3％，顯示停滯性通膨的風險已大為降低。

所謂停滯性通膨（stagflation）是指1974年國際油價大漲，使得各國出現高通膨、低成長的現象，當年台灣通膨率升至47％，幾乎所有國家都出現兩位數的通膨率。這可說是一場浩劫，自二戰以來未曾出現的情況，經濟學家束手無策，屋漏偏逢連夜雨，1980年兩伊戰爭導致油價衝上新高，台灣這一年通膨率升至19％、美國14％、法國13％、韓國28％，舉世哀鴻遍野，美、英等國甚至出現經濟衰退。

相較於1974～1980年，近一年國際情勢有些雷同，先是疫情緩和後，國際農工原料於去年下半年開始上漲，小麥由年初每英斗6.5美元升至年底8.0美元，北海布蘭特原油也由年初55美元升至年底74美元，隨著俄烏戰爭陷入膠著，油價於今年6月升至122美元，全球通膨大有山雨欲來之勢，所幸，在各國升息抑制需求之後，近期原物料行情走跌，油價也降至90美元，通膨烏雲漸散。

台灣不論是原油、小麥、黃豆或銅、鎳等原物料悉數仰賴進口，國際行情上漲，至終會反映在零售端，也正是如此自年初以來國內百物齊漲，把通膨率推升至3％以上，這數字雖遠低於1974～1980年代，但味道有點像，問題只在於3％到底是起點？還是終點？若是終點，那便沒有什麼可擔心的，若是起點，那就讓人頭痛了。

還好，近兩個月不論是國際情勢，或國內資料都反映這波通膨已趨於和緩，我們有以下四點觀察：

第一、國際原物料行情走跌：原物料包括原油、榖物、各類基本金屬，以北海布蘭特原油來說，9月1日至9日的價格降至86～94美元之間，已回到年初俄烏戰爭之前的水準，另外，近月銅每噸價格已跌破8,000美元、鎳每噸22,000美元、鋁每噸2,400美元，都比年初行情來得低，小麥也由俄烏戰爭後每英斗10美元降至近期8美元，原物料行情較今年初已明顯下跌。

第二、國內上漲項目逐月減少：我國消費者物價（CPI）查了食、衣、住、行、育、樂總計368項產品或服務價格，上半年上漲（比前一月）的項目皆逾200項，上漲項目的權重最高曾達66.8％，而8月此一權重已降至54.4％，上漲的範圍已明顯縮小。

第三、進口物價漲幅連三月收歛：台灣的通膨多數是來自國際因素，因此進口物價可視為通膨的領先指標，以台幣計算的進口物價自2019年6月起跌了21個月，隨著疫情趨緩，去年3月開始回升，今年5月漲幅（年增率）達22％，隨後三個月漲勢收歛，至8月已降至16.8％，進口物價趨緩自然有助於未來國內物價的平穩。

第四、核心物價漲勢趨平穩：消費者物價指數調查了368項，排除蔬果、能源60多項之後所編的核心物價指數，可以用來觀察長期物價變化，之所以這麼做，是因為蔬果價格易受天候影響而大起大落，能源價格易受國際政治與戰爭干擾而波動，排除蔬果與能源，比較看得清楚長期物價走勢。台灣核心物價自今年年初升破2％，逐月走高，至6月達到2.77％的高峰之後，7月降至2.73％、8月沒變也是2.73％，這也反映長期物價的變化已趨平穩。

從上述國內外數據可發現，自年初以來，推升國內通膨率的因素已逐漸收歛，不論從消費者物價、進口物價或核心物價皆顯示，台灣通膨壓力已經趨緩，1974～1980年的停滯性通膨已不可能捲土重來，這是一個好消息。然而，與此同時，和物價息息相關的匯率連日來波動頗大，新台幣匯率已由8月初29.9貶至近日30.9，匯率貶值於出口固然是好事，但對於進口業者而言，卻非好事，成本將隨之加重，可能沖消原物料的跌價效果而推升輸入性通膨風險，面對此一變化，各部會自應多加注意。