名嘴周玉蔻是當紅的綠營側翼兼陳時中的麻吉，有時候讓人擔心她的心理狀態是否還屬正常？她到處亂說話，到處攻擊人，到處被告，她似乎一點也不在乎，這點就很不正常。

正常人被告吃官司，都會煩惱到吃不下睡不著，她卻是十分enjoy，好像是賺到了免費名聲，變成網紅了。

不過人家網紅都是2、30歲小女生，60+ 老嫗想當網紅，就跟哪位自稱「辣台妹」的老嫗一樣，總是讓人聽了起雞皮疙瘩。

宗教界尊稱道行較高的長老，用「神父（father）」、「上人」，見怪不怪。 難道說這樣尊稱對方，就在貶抑自己？ 尊稱對方「神父」，難道自己就是對方的「兒子」？ 尊稱對方「上人」，自己就變成低賤的「下人」？ 不知周玉蔻的想法與邏輯怎麼會變成這麼不講理？

為了護黨、護主、護麻吉，可以連最受台灣人尊敬的證嚴法師、「上人」都可以如此像瘋狗一樣亂咬？ 全世界到處救災助人深受各國人民敬愛歡迎的慈濟人，竟然被這位名嘴警告：夠了，再不收手，繼續攻擊民進黨的「上人」陳時中，我就跟你們沒完！

陳建仁，咱們的前任副總，去梵蒂岡去見教宗，照樣屈膝下跪，不也是貶抑自己當洋和尚的下人？ 如果只是因為政治立場不同，討厭陳建仁，就可以這樣羞辱教宗、一竿子打翻一條船嗎？

有人說，如果嫌仇人太少，就跟對方談「政治」與「宗教」；如果把這兩樣合起來一起談，那就是把對方變成不共戴天的仇人。

周玉蔻與陳時中，正在努力把全球慈濟人、全台佛教徒，變成不共戴天的仇人！

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