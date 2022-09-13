我劉家開基祖在元末之際，自江西省宜豐縣播遷至湖南省瀏陽市永安鎮，自立「敦本堂」，發祥至今近700年。永安鎮城區離長沙市區約25公里，自古即是扼守江西省進入長沙市的交通要衝。永安老街為依托撈刀河岸而發展出的帶狀麻石小街，市集向來繁榮。清朝乾隆年間，我支先祖攜3子搬至離永安鎮南岸城區約4公里外的小山沖禮耕村耕塘聚落，就地繁衍子孫，開枝散葉，過起「詩書為禮，耕讀傳家」的自給生活。由於耕塘地處偏僻，遺世獨立，其發展雖較永安鎮城區落後，卻從而避開了清末民初多起戰亂兵燹的擾攘。

1937年抗戰軍興，族中青壯紛紛共赴國難，投效軍旅，服務於中央陸軍77師的先祖父於是年9月在淞滬戰場上為國捐軀，留下了時年6歲，亦為家中獨子的家父。

1938年底武漢會戰結束，國軍和日寇的對峙防線由湖北江漢平原，南移到湘北嶽陽附近的新牆河兩岸，若再往南行則還有汨羅江，和撈刀河兩道防禦長沙腹地的天然屏障。當時國軍尚未完全從武漢會戰的巨大損失中恢復，加以長沙文夕大火的自亂陣腳，軍心未定，日軍乃趁隙進犯長沙，其前鋒曾抵達撈刀河北岸，日軍炮火尚對永安鎮位在南岸的城區造成若干損傷，所幸國軍指揮官薛岳上將意志堅定，指揮各部堅守陣地，反之日軍既有後援不繼之慮，另有被國軍從後方兩翼襲擊之險，乃自行撤退北歸，是為第一次長沙大捷。

1941年9月間，日寇信心滿滿地發動第二次長沙會戰。這一次日軍主力勢如破竹，迅速南進，而國軍指揮系統反應遲鈍，日軍已兵臨城下，才將國軍的王牌部隊74軍，緊急由江西省西調支援長沙外廓。日軍先頭部隊在長沙縣春華鎮（永安鎮西側）和我永安鎮一線南渡撈刀河，正遭遇行進間的國軍74軍，74軍倉皇接戰全無主場優勢，交火的主戰場永安鎮城區頓成一片焦土，74軍的陣地卒被突破，軍部被敵穿插，連軍長王耀武中將都險為日軍俘獲，幸賴時為58師副師長張靈甫少將親率敢死隊衝殺，才救出了王軍長。這時一支國軍潰兵，可能因為迷失方向，向耕塘我家老宅方向脫離戰場，其後有日軍部隊窮追不捨。而我耕塘族人相互走告扶持，族人全數撤離莊園，向山區避難。

張靈甫。（摘自網路）

次日，家父才隨同大家躡手躡腳地返回耕塘，放眼所及，只見英勇陣亡的國軍烈士遺體（據判斷是屬於74軍序列），他們手中還緊握著步槍倒臥在田埂間，可想見烈士們認真地執行衛國使命直到流盡最後一滴鮮血。此外在炮火中遭受波及的雞隻家畜也令人觸目驚心，家中屋內的地面則滿是步機槍子彈殼，可見國軍部隊曾與日寇在耕塘我家大宅間血戰。縱然戰後家中房舍牲口損失巨大，但族人均安，實為不幸中之大幸。這也是位處偏鄉的耕塘劉家聚落唯一直接捲入戰火所造成的損壞。

原本近乎失利的第二次長沙會戰，仰仗國軍高層在湖北宜昌周邊緊急調集大軍，佯攻日軍湖北省的防區，作勢開展第二戰場，以「圍魏救趙」之勢，威脅切斷入湘日軍後方的補給線，而迫使日軍倉促地將已深入湖南長沙，瀏陽，株州的主力部隊緊急收縮回防，湖南的國軍趁勢追擊回復到原來的新牆河對峙防線。不過兩個月後，日軍發動珍珠港事變，華中日軍圖謀在戰術上策應入侵香港和南進的日軍，又循原路挾怨報復，第三次進犯長沙，但挫敗於薛岳將軍的「天爐戰法」之下，致元氣大傷而後撤。至此永安鎮方得以稍事休養生息。

先前永安鎮城區部因身處大戰核心而嚴重損毀，永安中心小學也因此搬遷至離耕塘老宅約兩公里處的李家巷，借用原先李家巷培元小學（高小）的校址設備，重新招生開課。家父稍早完成了劉家族學七修小學的初小課程，已進入培元小學就讀，乃順勢接上永安中心小學在李家巷校區的課程。剛復學後的前3、4個月左右，父親在學校付費參加伙食團所提供的午餐，唯有馬肉而已。市集上販賣的肉品也以馬肉為大宗，這種反常現象，咸認為大戰期間，中日兩軍在永安鎮周遭火拚，雙方運輸軍品的戰馬損失甚巨，戰後我方清理戰場，將戰死馬匹的剩餘價值妥善處理，充作食材，這在物資匱乏的戰爭年代，也是不得不為的權宜之計。

這數年間，由前線換防下來的國軍部隊和野戰醫院輪番來到永安鎮休整，其中一些傷病的戰士歸天後，戰友們利用現成的山邊淺溝掩埋遺體了事。在地族人們都知悉國軍烈士墓區的大概方位，在下午以後都盡量避開那些毗鄰的小徑。而那一陣子附近野狗均長得特別肥壯，族人懷疑它們是吃人肉（尤其是被掘出的國軍烈士遺體）滋養的，是故本地人絕不以狗肉果腹。鄰居曾叔公一家遷往外地避難，留下一支土狗托父親照料，這支土狗當時也突然地異常壯碩，某日它外出未返，可能為外地過客或難民，因不明實情而將其宰殺烹煮。

父親小學畢業後，於1943年考入長沙市立中學初中部第一屆就讀。翌年，日軍發動第四次長沙會戰（又名長衡會戰），並先行派遣軍機對長沙市區進行無差別的輪番轟炸，當時守軍竟毫無防空火力配置，日軍戰機貼近地面建築物的屋頂飛行咆哮，父親連飛機座倉內的日本飛行員面目都可以看見，可見囂張至極。某日父親到了學校，只見校舍殘破，人去樓空，學校已無預警地停辦了，父親只得回到永安鎮耕塘鄉間避難，賦閒在家。

未幾，1944年6月18日國軍第四軍敗走，長沙地區陷落，老家所在的永安鎮上亦有小股日軍駐紮，但日軍氣數已盡，並無力對鄉間掃蕩，偶有零星日軍士兵脫離大部隊，也常被堂伯們所參加的游擊隊（由永安鎮人彭漢雲指揮的抗日游擊獨立支隊）伏擊而斃命。是時耕塘聚落也收容了由長沙市下鄉避禍的多名族人，匯聚了原擔任湖南省財政廳科長，和瀏陽縣議員等的劉家長輩們，儼然就像是烽火中的世外桃源，一幅人文薈萃之氣象，這倒也意外地提供父親有機會接觸劉家聞人，使眼界大開之難得機會。

屆臨抗戰勝利前夕，藍天上已不見漆有「大紅膏藥」軍徽的日本軍機肆虐，而代之以奪回制空權的中美聯合空軍的驅逐機宣示主權，勝利曙光已現。不久，1945年8月，日本正式投降，受戰火蹂躪近7年的湖湘大地才重新恢復了生機。

抗日戰爭的硝煙已遠離我們80多個年頭了，這伴隨父親走過一甲子以上的兒時烽火畫面，和失怙之痛，仍歷歷在目。然而，這場禦侮抗爭的最後慘勝，也總算終結了炎黃子孫自清朝鴉片戰爭以來所遭受的百年屈辱。我們在承平年代成長的中華兒女，一方面感念前輩們「我死則國生」的付出犧勝，才維繫了民族生存之命脈，另一方面也須銘記，唯有自我國力的壯大，方能追求真正意義上的永續和平。

（作者現居美國德州休斯頓市）

【劉良昇專欄每周二刊出】

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