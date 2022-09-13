參選台北市長的前衛福部長陳時中，近日遭慈濟慈善事業基金會執行長顏博文影射其擔任防疫指揮官期間，在BNT疫苗採購上，無所不用其極杯葛阻撓，可想而知，在疫情再度爆發的此刻，民間、宗教團體感慨檢討這一連串過程，對疫情指揮中心防疫無能的痛心。

具備醫療專業的台北市長柯文哲直白指出，台灣在購買這批疫苗時，美國早已完成EUA及FDA認證，台灣只要完成採購進口的行政流程，就可以立即救人民於水火，上百條的人命可能因此逃過一劫，疫情擴散危機衍伸百業衰廢經濟慘狀，或許可以安然無恙。

握有國家機器、行政資源的民進黨政府拖延採購疫苗的責任，尤其面對此種大型傳染性疾病防制，整起事件涉及巨額利益，而後又有高端疫苗更以「免疫橋接」封緘出產，學者專家極力諫阻要停止這毫無科學根據的作為，但都在蔡英文總統親自獻上手臂後，騙民眾來支持國產疫苗。

本該透明的疫苗採購，絕不能封存30年，凡走過必留下痕跡，這可不是綠營名嘴抹红吹哨者乃中共同路人就能搪塞過去，讓我們一起用全民力量，揭開疫苗採購黑箱，戳破民進黨的謊言，還給這個社會公平與正義。

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